Creval cede 177 milioni di crediti deteriorati ad Amco

Amco ha sottoscritto con Creval un contratto di acquisto in blocco e pro-soluto di un portafoglio di crediti deteriorati della banca per un valore lordo di bilancio (gross book value) di circa 177 milioni di euro. L'acquisto è stato svolto nelle modalità previste dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario.

Il portafoglio è composto da sofferenze relative a circa 1.600 posizioni assistite da garanzie immobiliari (secured) e in larga parte riferibili a clientela corporate. L’operazione, conclusa in esito a una procedura competitiva, apre le porte a possibili ulteriori collaborazioni tra la società di gestione e Credito Valtellinese. Amco è stata assistita dallo studio legale Gianni Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di advisor legale.