Gli spread aumentano l’attrattività del debito dei mercati emergenti

"L'epidemia di coronavirus sta avendo un impatto economico e umanitario devastante in Asia e ora in Europa, e sembra probabile che gli Stati Uniti saranno i prossimi a risentirne gli effetti". L'analisi di Leo Hu, co-lead portfolio manager Emd hard currency di Nn Investment Partners.

La migliore e forse unica opzione per contenere il virus è quella di sacrificare la crescita economica, consapevolezza che ha portato a un diffuso pessimismo degli investitori. Gli ultimi giorni hanno portato a movimenti bruschi nel debito dei mercati emergenti (Emd) che non si vedevano dalla crisi finanziaria. Tuttavia, questo potrebbe anche aprire opportunità per gli investitori che sono disposti ad agire in fretta. Dopo anni di dibattiti sugli spread creditizi che tipicamente si muovono a 10-20 bps al giorno, gli spread si sono improvvisamente allargati di 100-200 bps.

Gli effetti secondari degli sforzi di contenimento stanno crescendo, rafforzando la logica alla base dell'attuale ondata di negatività. Le catene di approvvigionamento globali sono state colpite, con la mancanza di forniture dalla Cina che ha interrotto la produzione in altre parti del mondo. Lo slittamento della domanda di petrolio ha messo abbastanza pressione sui prezzi tanto da causare il crollo dell'Opec+ e l'inizio di una guerra dei prezzi del petrolio. La situazione potrebbe peggiorare, dato che gli analisti e gli investitori cominciano solo ora a prevedere l'entità dell'impatto sull'economia statunitense e i passi draconiani necessari per limitarne la diffusione.

Eppure, non tutto è perduto. C'è una curva di apprendimento nell’affrontare i virus, e tipicamente un ritardo prima che le misure possano essere implementate e i benefici avvertiti. Si stanno facendo progressi, anche se lentamente. Anche all'interno del credito dei mercati emergenti, i paesi si adeguano. Le loro valute vengono svalutate e i bilanci vengono modificati perché la crescita è scomparsa e il credito non è più a buon mercato.

Nell'ultimo decennio, ci sono state solo altre due mosse di ampliamento del credito EM che corrispondono alla correzione guidata dal coronavirus, e con così tante questioni irrisolte, ci sono buone probabilità che questa correzione fornisca il punto di ingresso più ampio. È un buon momento per aggiungere il rischio, o almeno per mantenere l'esposizione attuale. Permangono possibilità che gli spread siano di nuovo più stretti in sei o anche tre mesi, o anche in una settimana con il modo in cui i mercati si stanno muovendo. Con la stessa rapidità con cui la situazione è peggiorata, può migliorare altrettanto rapidamente, eliminando quelle opportunità ora presenti.

La Fed e le altre banche centrali hanno già iniziato a inondare i mercati di liquidità. Il contesto di bassi tassi significa che la ricerca del rendimento ricomincerà da capo, a fronte di un debito EM a più alto rendimento. A livello globale i governi stanno adottando misure per ridurre l'impatto economico del virus. Il calo dei prezzi del petrolio può essere dannoso per gli esportatori di petrolio EM, ma funge da stimolo per molte economie dei mercati emergenti e sviluppati. Il mercato coglierà rapidamente qualsiasi miglioramento nella gestione del virus e quindi si riprenderà rapidamente, lasciando scarse opportunità di essere adeguatamente reinvestito. Invece di approfittare delle dislocazioni dei mercati del credito, gli investitori dovranno pagare un premio per rientrare a prezzi più alti.

Nel credito Em si stanno verificando attacchi di panico e tensioni. Non ci sono interruttori nello spazio; Gli Etf e quelli meno impegnati nel settore vendono indistintamente. Anche se non si tratta di una vendita forzata, è poco legata alle dinamiche di prezzo. La tipica offerta per le obbligazioni a tasso più alto di beta è passata da meno di un punto a più di tre punti, e anche in questo caso l'offerta è spesso indicativa.

Essendo sul mercato, gli investitori potrebbero guadagnare da ricche operazioni di carry in attesa che la curva di apprendimento del virus e il ritardo delle misure per combatterlo siano efficaci, e quindi beneficiare di rendimenti di capitale fuori misura quando il pessimismo si trasforma in ottimismo e gli spread si restringono. Sono probabili ulteriori effetti secondari e terziari del virus. E c'è un aumento del rischio di default e di perdita di capitale, ma gli spread sono ora abbastanza elevati da coprire questi rischi in un portafoglio adeguatamente diversificato.

La gestione attiva del portafoglio per sfruttare le maggiori dislocazioni di trading e di liquidità consentirà di ottenere ulteriori sovraperformance. Tenendo presente la gestione del rischio complessivo e la diversificazione del rischio del portafoglio, all'interno dei nostri portafogli Embricano, aggiungiamo selettivamente il rischio sovrascontato per non perdere la finestra di opportunità.