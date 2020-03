Sen. Marino (Italia Viva): “Proteggere il risparmio degli italiani dagli avvoltoi. Stop alle vendite allo scoperto per un periodo adeguato”

Le operazioni allo scoperto vanno sospese non per un solo ma per un periodo adeguato. E’ Il pensiero che il senatore Mauro Maria Marino ha affidato al proprio profilo Facebook con obiettivo Governo e Consob. “In questo momento di crisi, oltre alla salute, si devono tutelare i risparmi degli italiani da quegli avvoltoi, italiani ed esteri, che attraverso operazioni a leva, anche se lecite a non adeguate al momento, vendono allo scoperto provocando un disastro”, afferma l’esponente di Italia Viva. “Il governo deve fare le giuste pressioni perché Consob sospenda per un tempo adeguato le operazioni allo scoperto che, attraverso high frequency trading, amplificano la volatilità producendo un utile per gli speculatori. La prova provata è che dopo l’intervento di oggi da parte di Consob la Borsa ha ripreso fiato. Occorre un intervento urgente e non sporadico per tutelare il risparmio degli italiani”,