Apertura in rosso per tutte le Piazza finanziarie europee

Inizio di settimana in rosso per le piazze finanziarie, che aprono in rosso sull'onda delle ultime decisioni della Federal Reserve, che ha tagliato a sorpresa i tassi di interesse allo 0-0,25% come misura per contrastare gli effetti della pandemia da coronavirus. E' il secondo taglio in una settimana. Il provvedimento è stato preso insieme ad un massiccio programma di Quantitative easing per l'acquisto di 700 miliardi di dollari di titoli di stato e obbligazioni garantite da mutui.

A Piazza Affari, pochi minuti dopo l'avvio, l'indice Ftse Mib cede prima il 5% per poi passare al -8%. Sospesi 20 titoli per eccesso di ribasso. La settimana scorsa Consob havefa disposto la sospensione degli scambi allo scoperto per molti titoli a rischio speculazioni. Cresce anche il differenziale tra Btp e Bund con lo spread a 268 punti base con un rendimento del 2,13%, rispetto ai 233 in chiusura della giornata di venerdì).

In rosso anche i listini di Parigi 5,8%, Londra -5,1% e Francoforte -5,2%. Hong Kong ha invece chiuso la giornata di scambi con un paeridta di 4 punti percentuali.