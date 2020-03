Gli interruttori del successo del piano Fed contro l'indebitamento

"La Fed ha intrapreso azioni decisive ma i futures sull’azionario sono scesi di quasi il 5%; durante la crisi finanziaria globale del 2008-09, l'ultimo taglio della Fed è arrivato a dicembre 2008 ma le azioni hanno toccato il fondo solo a marzo. Il 2020 non è il 2008, all’epoca si temeva che le banche in fallimento potessero far collassare il sistema finanziario. Si spera che questa recessione globale abbia vita breve, ma sarà profonda". Il commento di Vincent Chaigneau, head of research di Generali Investments.

La preoccupazione è che, visto l’elevato indebitamento, la brusca frenata dell'economia possa fortemente impattare sulle imprese, piccole e grandi. La Fed ha fatto molto per affrontare il crescente stress finanziario, ma ci sono cose che non hanno fatto o non potevano fare. Powell ha commentato: "Non abbiamo l'autorità legale per acquistare altri titoli e non stiamo cercando tale autorità (...) Non abbiamo gli strumenti per raggiungere gli individui e in particolare le piccole imprese (...) Pensiamo che la risposta fiscale sia fondamentale". Vediamo due tipi di interruttori: