La Corte d’appello di Catanzaro dà ragione a Mussari: annullata la sanzione Consob

L’ex presidente di Banca Mps Giuseppe Mussari non dovrà pagare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200mila euro irrogata dalla Consob con la delibera n.20344 del 15 marzo 2018 (poi notificata il 23 maggio 2018). La Corte d'Appello di Catanzaro lo scorso 9 marzo si è infatti pronunciata sull'opposizione proposta da Giuseppe Mussari accogliendola e quindi annullando la delibera impugnata. La Consob aveva comminato la sanzione a Mussari per la "diffusione mediante i bilanci al 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2011, di dati derivanti dalla mancata rilevazione iniziale del fair value e alla contabilizzazione a "saldi aperti" delle operazioni Alexandria e Santorini ha costituito diffusione di informazioni false suscettibili di fornire indicazioni false e fuorvianti in merito alle azioni "Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.". Ricordiamo che nel novembre 2019 Mussari è stato condannato dal tribunale di Milano a 7 anni e 6 mesi di reclusione (e con pene diverse gli altri ex vertici di Mps) per le presunte irregolarità nelle operazioni effettuate dalla banca senese tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all'acquisizione di Antonveneta.