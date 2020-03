Lombard Odier Im lancia un fondo sui cambiamenti climatici

Lombard Odier Investment Managers aggiunge alla offerta azionaria high-conviction sostenibile una strategia dedicata alla transizione climatica, che ha raccolto quasi 260 milioni di dollari americani prima del lancio. Una domanda che l'azienda giudica molto forte visto "l’attuale contesto di mercato".

La strategia investe nelle aziende che stanno già realizzando rendimenti superiori e che Lombardo Odier Im ritiene siano nella posizione ideale per generare crescita e guadagnare quote di mercato, data la continua accelerazione della transizione verso un'economia vincolata dalle emissioni di carbonio e con un clima danneggiato.

I fornitori di soluzioni, i candidati alla transizione provenienti da settori con emissioni difficili da limitare e i leader dell'adattamento sono inseriti in un portafoglio azionario globale high conviction di 40-50 azioni, che coglie appieno l'opportunità intersettoriale.

La strategia segue un approccio basato su dati scientifici per individuare le aziende che forniscono soluzioni volte a ridurre, evitare e catturare il carbonio. Ad esempio, la strategia investirà in aziende che propongono progetti di miglioramento dell'efficienza energetica e nel campo delle energie rinnovabili.

La strategia si rivolge alle aziende che operano in settori ad alta intensità di carbonio, fondamentali per la crescita economica, ma che stanno adottando prassi in linea con una transizione verso un'economia a zero emissioni nette, e grazie alle quali riteniamo che beneficeranno di un vantaggio competitivo e di un incremento della redditività.

Il fondo è gestito da Paul Udall e François Meunier, portfolio manager del team global equities di Lombard Odier Im. Undall gestisce da 18 anni strategie di investimento sostenibili, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici. Meunier è un esperto di primo piano nella digitalizzazione e nell'innovazione tecnologica, con oltre 19 anni di esperienza nel settore. Al centro dell'approccio di stewardship della strategia ci sono sono i Principi per investimenti attenti al clima della Oxford Martin e le raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures.

leggi anche | Esg, Consob richiama gli intermediari alle regole e alla trasparenza

"Siamo nel bel mezzo di un’imponente transizione di massa verso un'economia sostenibile a zero emissioni nette", dice Hubert Keller (in foto), managing partner del gruppo Lombard Odier e ceo della società di investment managment del gruppo. "Gli investitori hanno miliardi in gioco in questa transizione climatica, che riteniamo creerà un valore significativo e darà un'impronta fondamentale ai risultati del portafoglio negli anni a venire".

Lombard Odier Im fornirà agli investitori una relazione sulla sostenibilità per dimostrare l'impatto positivo sul clima che gli investimenti in queste aziende garantiscono alla società e al pianeta e per riferire sui progressi della stewardship in tutto il portafoglio.