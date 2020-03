Gimme5 organizza una raccolta fondi per l'ospedale di Bergamo

La soluzione digitale di gestione del risparmio, Gimme5, si unisce al coro di solidarietà contro l'emergenza sanitaria e econmica dettata dal coronavirus e avvia una raccolta fondi a favore dell’Ospedale di Bergamo. I soldi raccolti saranno destinati a rafforzare la terapia intensiva della struttura e all’attivazione di un servizio di aiuto domiciliare agli over 65 residenti nelle città di Bergamo e Milano.

La realtà fintech, insieme a Opstart, Turbo Crowd, Ener2Crowd e altri partner promuove #aiutiamocidacasa che, attraverso la piattaforma fintech4life, permette di fare donazioni tramite bonifico o carta di credito a favore di Cesvi, associazione senza scopo di lucro che opera in tutto il mondo per far fronte alle più gravi crisi umanitarie e per realizzare progetti di lotta alla povertà e di sviluppo sostenibile.