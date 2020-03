Greggio, high yield Usa tra l'incudine russa e il martello arabo

Trader e investitori speravano in un taglio della produzione da parte dei Paesi produttori di petrolio per contrastare gli effetti di un calo della domanda. E invece hanno visto scoppiare una guerra dei prezzi senza esclusione di colpi tra Russia e Arabia Saudita". L'analisi di Brad Tank, cio fixed income, Joe Lynch, global head of non-investment grade credit e Vivek Bommi, senior portfolio manager - European non-investment grade credit di Neuberger Berman.

Lo spread dell’Ice Bank of America U.S. High Yield Index, composto per più dell’11% dalla capitalizzazione delle società energetiche, è balzato oltre i 700 punti base

Uno scontro che ha fatto precipitare il greggio verso i 30 dollari il barile, spianando la via a una settimana che entrerà negli annali dei mercati finanziari: le azioni hanno accusato il tracollo peggiore dal Lunedì Nero del 1987; i Treasury Usa sono stati colpiti da una crisi di liquidità; e lo spread dell’Ice Bank of America U.S. High Yield Index, all’interno del quale più dell’11% della capitalizzazione di mercato è riconducibile alle società energetiche, è balzato oltre i 700 punti base.

L’high yield è stato teatro di vendite generalizzate. Di fatto, le principali flessioni hanno interessato i titoli più liquidi delle società di maggiori dimensioni, sia a causa dei deflussi dagli Etf, sia perché erano i titoli più facili da vendere. Quasi sicuramente, tutto questo creerà interessanti opportunità di valore.

Nel soppesare tali opportunità, è essenziale riconoscere che il coronavirus e la guerra dei prezzi petroliferi incideranno su settori totalmente diversi. Il quadro generale resta caratterizzato dalle incertezze, ma siamo anche del parere che le ripercussioni del coronavirus saranno temporanee e si esauriranno nel breve termine, contrariamente agli effetti del calo del petrolio, che si protrarranno nel lungo termine e, in molti casi, saranno permanenti.

Viaggi e tempo libero. Con ogni probabilità, gli effetti del Covid-19 colpiranno le attività economiche che dipendono dai viaggi, dal tempo libero e dai grandi movimenti di persone. Nel segmento dell’high yield, pensiamo ad esempio ai gestori dei grandi parchi tematici.

Per queste imprese, l’annullamento della domanda nel breve termine sarà verosimilmente devastante, ma per la maggior parte di esse un impatto di lungo termine sul valore della società è improbabile. Alcune hanno debiti in scadenza, ma la maggior parte dispone di liquidità sufficiente per superare due o tre trimestri di rallentamento delle entrate. O ha la possibilità di accedere facilmente a finanziamenti qualora fosse necessario.

È comunque consigliabile muoversi con prudenza, poiché permangono numerose incertezze in merito all’eventuale impatto del Covid-19 sui consumi statunitensi e sull’economia più in generale. In particolare, seguiamo con molta attenzione i dati preliminari sulla disoccupazione negli Stati Uniti. A questo punto, tuttavia, consideriamo la situazione attuale alla stregua di un’opportunità per individuare in questi settori società dai bilanci solidi e scambiate molto al di sotto del valore nominale.

Petrolio e gas naturale

Il settore petrolio/gas naturale presenta un quadro profondamente diverso. In questo settore prevediamo che la guerra dei prezzi proseguirà ancora per un anno o un anno e mezzo, bloccando il prezzo del greggio nell’intervallo dei 25-45 dollari il barile. A questi livelli, le attività di esplorazione sono molto poco convenienti mentre per il debito di numerosi produttori statunitensi di petrolio la scadenza si avvicina. Per il settore, tutto ciò implica danni permanenti e un aumento delle insolvenze.



Anche i cosiddetti fallen angel potrebbero generare valore nei settori dell’energia e dei prodotti di consumo nonché nei settori ciclici come quello automobilistico

Probabilmente, però, emergeranno anche interessanti opportunità value. Dall’ultima crisi (2015-16), il sottosettore delle esplorazioni e della produzione ha ridotto le spese, razionalizzando gli investimenti in beni strumentali. Nell’attuale congiuntura, questo limita gli spazi di manovra. Nondimeno abbiamo già osservato un taglio dei dividendi e di altre azioni virtuose. I sopravvissuti potrebbero uscirne più forti.

In secondo luogo, pur attraversando una fase di ribasso le società che trattano principalmente gas naturale, anziché petrolio, potrebbero trarre vantaggio da un cedimento della produzione statunitense e da un ribilanciamento del mercato dell’energia. Infine, i distributori midstream hanno ceduto nettamente terreno pur controllando infrastrutture di importanza critica.

La guerra dei prezzi del petrolio è un problema soprattutto per chi ha investito nell’high yield statunitense. Il mercato europeo presenta un’esposizione minima. In Europa, un settore con dinamiche equivalenti è quello automobilistico che, davanti al brusco rallentamento della domanda cinese, ha subito uno shock di breve termine, accusando un forte peggioramento delle sue già precarie condizioni. Con l’esaurirsi dell’epidemia di coronavirus, la domanda potrebbe registrare un’impennata, portando una boccata d’aria.

Capacità selettiva. Tutto sommato, i mercati dell’high yield finora hanno dimostrato una buona tenuta. Continuano ad essere aperti a nuovi emittenti e anche i volumi del mercato secondario hanno tenuto bene. Lunedì scorso, lo spread denaro-lettera si è notevolmente allargato e alcune delle emissioni principali hanno registrato un ampliamento di cinque punti percentuali che poi, nel corso della settimana, si è parzialmente ristretto.

In passato, quando gli spread dell’high yield hanno toccato o superato i 600 punti base o i loan sono scesi nell’intervallo inferiore dei 90c, gli investitori di lungo termine si sono trovati di fronte a punti di entrata interessanti. Nelle ultime due settimane, la quantità di emissioni scambiate a livelli distressed è raddoppiata. Le insolvenze aumenteranno, ma siamo dell’avviso che probabilmente tale aumento interesserà quasi solo il segmento dell’esplorazione e produzione del settore energetico.

Anche i cosiddetti fallen angel, declassati dall’universo investment grade, potrebbero generare valore nei settori dell’energia e dei prodotti di consumo nonché nei settori ciclici come quello automobilistico. Nella confusione, è indispensabile dar prova di capacità selettiva. Ma stiamo già individuando alcune interessantissime opportunità di valore da aggiungere ai portafogli high yield, come non ne vedevamo da ormai quattro anni.