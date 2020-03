Dopo la richiesta di ieri di tutele del personale bancario con la chiusura di tutti gli sportelli sul territorio nazionale per 15 giorni ad eccezione dei servizi online e bancomat, sindacati e associazione dei banchieri sono arrivati ieri sera ad un accordo parziale. Per il momento l'ipotesi di chiusura resta in sospeso, in attesa di risposta.

"Il presidente del comitato per gli affari sindacali e del lavoro di Abi, Salvatore Poloni, si è detto non competente a sciogliere la riserva", scrivono le sigle, "attendiamo pertanto l’esecutivo Abi, previsto per la giornata di mercoledì 18 marzo, per il pronunciamento sulla nostra richiesta di tutelare in modo deciso e incisivo il diritto alla salute di lavoratrici e lavoratori in un così delicata fase emergenziale".

I rappresentanti dei bancari portano a casa "la limitazione dell’attività bancaria di sportello alla sola assistenza alla clientela, limitando ai soli canali remoti lo svolgimento dell’attività commerciale". Inoltre "sono stati fissati importanti paletti, a tutela dei colleghi, sull'accesso fornitori, pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche sanitarie, dispositivi di protezione individuale, servizi e contatto con il pubblico, organizzazione aziendale, sorveglianza sanitaria. Le sigle sindacali del settore del credito comunicano anche che un loro rappresentante, con delega su lavoro e sicurezza, siederà al tavolo nazionale di gestione dell'emergenza.

All'incontro di ieri hanno partecipato i segretari generali Lando Maria Sileoni (Fabi), Riccardo Colombani (First Cisl), Giuliano Calcagni (Fisac Vigil), Massimo Masi (Uilca), Emilio Contrasto (Unisin), insieme al delegato Abi, Salvatore Poloni (in foto).