La Fed lo insegna, i mercati hanno bisogno delle banche centrali

"Domenica sera la Federal Reserve ha annunciato una serie di misure drammatiche, tagliando i tassi quasi a zero e lanciando un enorme programma di quantitative easing. Per mettere in prospettiva queste misure bisogna tener presente che negli ultimi decenni i mercati si sono concentrati soprattutto sul compito delle banche centrali di definire la politica monetaria. In altre parole, la loro capacità di spingere più in basso e appiattire la curva dei rendimenti dei titoli di Stato". L'analisi di Willem Verhagen, senior economist, multiasset, Nn Investment Partners.

Data l'attuale posizione di questa curva dei rendimenti, questo strumento di politica monetaria sembra essere diventato in gran parte impotente. L'incapacità della Fed di guidare la curva dei rendimenti è sconcertante per i mercati perché significa che le banche centrali hanno perso il controllo del ciclo economico.

A questo proposito, la decisione della Fed di ridurre il tasso di politica monetaria di 100 bps, e la sua promessa di mantenerlo fino a quando l'economia non sarà di nuovo sulla strada della piena occupazione e della stabilità dei prezzi, è in realtà meno importante della seconda parte del pacchetto.

Nonostante la loro impotenza monetaria, le banche centrali possono ancora agire come prestatori di ultima istanza per il sistema finanziario e il governo. In questo senso la loro potenza di fuoco è teoricamente illimitata. Il problema è che in pratica può incontrare dei vincoli politici, come è successo la settimana scorsa quando la Bce si è impegnata solo in modo vago a mantenere bassi gli spread periferici. Questo problema si pone ora anche per la Fed, in quanto la sua capacità di stabilizzare i mercati del credito è soggetta a vincoli legali.

Questi vincoli non si applicano al mercato dei Treasury e dei mutui ipotecari, dove la Fed si è impegnata a fondo con un programma di quantitative easing forfettario di 700 miliardi di dollari Usa volto a ripristinare la liquidità e ha segnalato la sua volontà di fare di più in caso di necessità. Né si applicano alle banche statunitensi che hanno bisogno di liquidità, che possono richiedere prestiti a tre mesi a costi ridotti.

Riteniamo comunque che sarebbe più efficace per la Fed mettere in maniera proattiva all'asta fondi a scadenza illimitata con una maturity più lunga, come ha fatto nel 2008. Infine, non vi sono vincoli alla capacità e alla volontà della Fed di fornire liquidità ai mercati internazionali cruciali del finanziamento in dollari, dove collabora attivamente con le altre principali banche centrali.

Tuttavia, la Fed non è riuscita a riattivare le misure di emergenza che ha utilizzato nel 2008 per incanalare la liquidità direttamente verso gli istituti finanziari non bancari e per fornire un supporto al mercato. Powell ha anche detto che la Fed non sta cercando di ottenere una nuova autorizzazione dal Congresso per acquistare, ad esempio, il debito delle società come la BCE e la BoJ. La conclusione è che la misura di supporto per il mercato del credito è ancora ben lungi dall'essere a prova di bomba. Il rafforzamento di questa misura di supporto potrebbe essere cruciale per i mercati nei prossimi giorni.

Oltre ad attuare le misure di cui sopra, Powell ha inviato lo stesso messaggio dei suoi colleghi delle banche centrali di tutto il mondo: il compito di garantire una liquidità sufficiente al settore privato non finanziario, oltre che di accelerare la ripresa dallo shock del coronavirus, è saldamente sulle spalle dei responsabili della politica fiscale.

Le misure adottate dalla Fed non hanno impedito stamattina il proseguimento della disfatta sui mercati finanziari. Le azioni hanno subito un forte calo, con le azioni europee che hanno perso il 7-8% e gli spread creditizi si sono ampliati. Sembra che, oltre all'allentamento monetario, gli investitori vogliano anche sapere quali misure di politica fiscale saranno adottate per alleviare la pressione sulla redditività delle imprese, sui bilanci ed eventualmente sui fallimenti aziendali.