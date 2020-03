Il braccio di ferro tra Russia e Arabia Saudita sul fronte della produzione di petrolio sta contribuendo con la pandemia del Covid-19 ai tracolli che i mercati finanziari stanno collezionando in queste settimane. Come ricorda oggi Neuberger Berman, lo scontro tra i due paesi produttori "ha fatto precipitare il greggio verso i 30 dollari il barile, spianando la via a una settimana che entrerà negli annali dei mercati finanziari: le azioni hanno accusato il tracollo peggiore dal Lunedì Nero del 1987". Con il pareggio di bilancio regolato in base a un prezzo del petrolio pari a 40 dollari/barile, il Cremlino è visto da tutti gli analisti in una posizione di vantaggio.

Anche Goldman Sachs condivide l'opinione. La Russia ha la forza di fuoco per sostenere e portare avanti la "guerra dei prezzi" ingaggiata con l'Arabia Saudita, pronta a incrementare la produzione non curante dal conseguente crollo delle quotazioni.

Nel suo rapporto, la banca d'affari statunitense prevede che l'aumento minacciato dai produttori mediorientali "taglierà gradualmente fuori dal mercato i produttori con i costi maggiori di produzione". I prezzi del petrolio rimarranno intorno ai 30 dollari al barile per i prossimi due trimestri per recuperare qualcosa solo verso la fine del 2020. Previsione molto simile a quella fatta pochi giorni fa dall'Agenzia internazionale per l'energia, sulle prospettive della domanda globale dell'oro nero.

I 40 dollari di adesso, quindi saranno un prezzo a cui il settore dovrà abituarsi e che, per Goldman Sachs, non preoccupano i produttori di petrolio russi che "possono contare su costi tra i più bassi al mondo (breakeven intorno a 15 dollari al barile)". A questo va aggiunto l'effetto della svalutazione del rublo che abbassa i costi in un regime di aliquota fiscale progressiva, che riduce anche la sensibilità delle compagnie petrolifere ai prezzi del petrolio rispetto ad altri produttori mondiali di petrolio.

Infine, i conti pubblici di Mosca possono sostenere quotazioni basse del petrolio per un periodo più lungo, alla luce delle riforme monetarie e fiscali varate negli anni precedenti, oltre alle riserve finanziarie rappresentate dal fondo sovrano russo che possono sostenere il bilancio statale per oltre 10 anni. Goldman Sachs prevede che l'industria petrolifera russa aumenterà la sua produzione di 500 mila barili al giorno entro i prossimi sei mesi con il maggiore contributo da Tatneft e Gazprom-Neft, seguite da Rosneft.