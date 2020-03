Arrivano i primi cenni di ripresa economica in Asia

"Il panico generato dal virus Covid-19 ha causato perdite importanti per i mercati azionari, un allargamento degli spread obbligazionari e un'altissima volatilità nelle commodity e sui cambi: tuttavia, se guardiamo verso Oriente, possiamo vedere che le misure restrittive adottate hanno avuto risultati positivi e la situazione in Asia sta migliorando dopo meno di due mesi dall'esplosione del contagio". L'analisi di Marcel Zimmermann, gestore del fondo Lemanik Asian Opportunity.

L'alta volatilità proseguirà per i prossimi 30-60 giorni. La caduta simultanea dei segmenti value e growth è un altro indicatore della paura nel mercato

In Cina continuiamo a vedere una forte riduzione dei casi aperti, con meno di 10.000 persone infettate, contro il picco ufficiale di 81.000 casi.

Apple ha riaperto i suoi negozi in Cina e l'economia ha parzialmente cominciato a riavviarsi. Le valutazioni in paesi come Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Filippine e Thailandia hanno raggiunto livelli mai toccati da 8-10 anni.

Il deflusso dai mercati azionari e obbligazionari emergenti ha spinto l'indice JP Morgan Emerging market currency in negativo di quasi 10 punti percentuali da inizio 2020. Tuttavia, molti di questi paesi sono stati particolarmente rapidi nell'introdurre controlli e blocchi verso i paesi a rischio. La differenza la farà la capacità di isolare il virus velocemente e riavviare l'economia.

I settori più colpiti saranno sicuramente quelli del turismo, dei servizi e dell'industria, ma si sentiranno anche gli effetti della rottura della catena delle forniture, che ha sofferto prima sul lato della produzione e adesso a causa del rallentamento della domanda globale. L'emergenza ha anche sottolineato l'importanza della tecnologia: la possibilità del lavoro remoto, i flussi informativi garantiti, l'accelerazione della ricerca medica grazie all'intelligenza artificiale, la più rapida distribuzione di informazioni sanitarie, la gestione online della propria vita.

Ci aspettiamo che gli investimenti nel settore tecnologico, che in generale era sovrapesato nei portafogli, accelerino di nuovo una volta che il virus sarà sconfitto. L'Europa subirà ancora per settimane l'impatto dell'espansione del Covid-19, ma i primi risultati ottenuti in Asia e la disponibilità ad accettare le misure necessarie per velocizzare l'isolamento e il tracking del virus, da parte delle banche centrali, dei governi e soprattutto della popolazione, danno speranza anche all'Europa e agli Stati Uniti, paese - quest'ultimo - che subirà a sua volta il rallentamento che sta già interessando gran parte del Vecchio continente.

Ad oggi è impossibile effettuare previsioni attendibili, possiamo aspettarci perciò un proseguimento dell'alta volatilità nei prossimi 30-60 giorni. La caduta simultanea dei segmenti value e growth è un altro indicatore della paura nel mercato.