Covid-19, il gruppo Iccrea avvia una raccolta fondi con Federcasse

Le 136 Bcc del gruppo bancario cooperativo Iccrea aderiscono alla raccolta fondi organizzata con Federcasse e in coordinamento con il ministero della Salute. La raccolta coinvolgerà tutte le aziende del credito cooperativo, il personale, i soci, i clienti e le comunità locali su tutto il territorio nazionale e servirà a recuperare risorse destinate alle unità di terapia intensiva e sub-intensiva degli ospedali, e eventualmente per acquistare apparecchiature mediche.

L’aspirazione è quella di realizzare almeno un’iniziativa per regione "con attenzione prioritaria a quelle che stanno maggiormente soffrendo per la diffusione del contagio", si legge nel comunicato di Iccrea. Le Bcc del gruppo sono presenti in 421 comuni della Lombardia, 270 del Veneto, 230 del Lazio e 121 dell’Emilia-Romagna. In Lombardia sono 85 i comuni dove questi istituti rappresentano l’unica realtà bancaria, in Veneto 27, in Lazio 17.

Ogni Bcc potrà versare e invitare soci, dipendenti, clienti e comunità locali ad effettuare un versamento sull’apposito conto corrente aperto presso Iccrea Banca: IBAN IT84W0800003200000800032006.

Con l’occasione dell’avvio di questa iniziativa, la sede del gruppo si illuminerà ogni sera con i colori della bandiera nazionale: un piccolo segnale simbolico per esprimere solidarietà e vicinanza in un momento così drammatico per il Paese.

“L’Italia è oggi messa davanti a una prova dolorosa e difficilissima", commenta Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca. "Attraverso l’adesione a questa iniziativa unitaria di solidarietà del credito cooperativo desideriamo dimostrare la nostra vicinanza e la nostra attenzione a tutte le comunità delle 19 regioni dove siamo presenti e a tutti coloro che lavorano e combattono per sconfiggere questa terribile epidemia”.