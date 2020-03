Asset class, i buoni e i cattivi di febbraio

Il Coronavirus invade l'Europa e i mercati crollano. Lo rilevano anche le nuove calssifiche realizzate dalla società di rating e di analisi di mercato e portafogli, Fida, sui migliori e i peggiori fondi di investimento suddivisi per rendimenti e asset class, per il mese di febbraio.

Iniziamo con l'analisi dei prodotti per rendimento. Come si legge nella prima tabella, i fondi che il mese scorso hanno registrato un attivo sono quasi tutti obbligazionari e presentano massimi contenuti. Compaiono anche gli azionari cinesi (al quinto posto con il +1,5%), in ripresa dopo il crollo di fine gennaio.

I migliori fondi su indici sono quelli dedicati ai Treasury americani a medio-lungo periodo (+2,82%), seguiti dai bond governativi Usa con altri tempi di investimento (+2,49). In terza posizione troviamo gli indici sull'obbligazionario corporate e governativo che fanno guadagnare ai fondi il +1,65%.

I fondi con performance peggiori sono, invece, gli azionari. Primi tra gli ultimi: i prodotti sui titoli energetici (-13 nell'ultimo mese trascorso), seguiti dall'azionario brasiliano (-13.28) e dai titoli turchi (-13,04).