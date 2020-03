Consob blocca le vendite allo scoperto su Piazza Affari per tre mesi

Per la seconda volta in pochi giorni Consob interviene sugli scambi di Piazza Affari per evitare operazioni di speculazione in questi giorni di forti cali in Borsa. Stavolta, però, l'authority non sospende solo le vendite allo scoperto di alcuni titoli, e non solo per un giorno. Stavolta sono state bloccate tutte le posizioni nette corte, tra cui vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste, per un periodo complessivo di tre mesi. Il provvedimento ha ricevuto parere positivo dall'Esma.

In base al divieto, che fa seguito a quelli già adottati per le sedute del 13 e del 17 marzo, è vietata ogni forma di operazione speculativa ribassista, anche effettuata tramite derivati o altri strumenti finanziari. Sono vietate anche le operazioni ribassiste intraday.

La decisione di applicare misure restrittive sull'intero listino è stata adottata con l'obiettivo di ripristinare l'integrità del mercato, anche alla luce delle misure eccezionali sulle vendite allo scoperto adottate nei giorni scorsi dall'Esma e dalle autorità di vigilanza di Spagna, Francia e Belgio.

La mossa fatta dall'istituto guidato da Paolo Savona anticipa l'ennesima apertura in rosso della Borsa di Milano che, reduce dalla chiusura di ieri a +2,23%, stamattina vede ancora l'indice Ftse Mib in perdita del 2,15% a 15.986 punti. In rosso anche Francoforte -3,6%, Londra -3%, Parigi -2,75% e Madrid -2,5%. Sui listini europei pesa il timore concreto di una recessione per il resto del 2020.

Una paura che non ha abbandonato le borse asiatiche che ieri hanno chiuso tutte in calo. In Giappone il Nikkei 225, dopo una partenza in rialzo, ha perso 284,98 punti, pari a -1,68%, chiudendo a 16.726,55. A Seul il Kospi ha chiuso a -4,86 per cento in una seduta di forti oscillazioni. L'Hang Seng di Hong Kong è sceso del 3,57% e l'indice Shanghai Composite ha terminato la seduta in calo dell'1,48%. Crollano anche l'indice australiano S&P / ASX200 al -6,43% cancellando il +5,83% di ieri, e l'indice All Ordinaries, sceso del 6,26%.