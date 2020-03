Banca Mediolanum, 27 family banker in più tra gennaio e febbraio

Nei primi due mesi dell’anno sono 27 i nuovi professionisti entrati nella rete dei family banker di Banca Mediolanum, guidata dal direttore commerciale, Stefano Volpato. Dei 27 nuovi acquisti, si segnalano, in particolare, cinque provenienti da altri istituti bancari e altri due dal settore assicurativo per il ruolo di family protection specialist, specializzati nel ramo danni.

In Piemonte, in particolare a Torino, si inserisce Davide Picca Piccon che lascia Unicredit. In Emilia Romagna, sulla piazza di Modena, approda Isabella Martini, che esce da Intesa Sanpaolo. Nel Lazio e più precisamente a Frosinone, si registra l’ingresso di Alessandra Umbaldo, che lascia Banca Popolare di Cassinate. Infine in Sicilia si inserisce, a Catania, Salvatore Di Mauro che esce da Credito Valtellinese.

