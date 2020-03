Lo spread fa paura, la Bce prepara un bazooka da 1000 miliardi

Con una riunione d’emergenza, ovviamente telefonica, il Consiglio della Bce stanotte ha deciso di stanziare un bazooka da 750 miliardi per l'acquisto di titoli pubblici e privati. Il quantitative easing, quindi, già attivo con 20 miliardi al mese e rinforzato pochi giorni fa con altri 120 miliardi, adesso raggiunge quota 1000 miliardi. "Non ci sarà alcun limite pur di salvare l’euro", ha detto la presidente Christine Lagarde.

Il motivo dell'intervento è stato l'andamento di ieri dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi che, dopo aver raggiunto il tetto dei 330 punti base, si è assestato sui 270. Secondo le previsioni di Francorte, se lo stop alle attività umane icontro la diffusione il contagio dovesse durare tre mesi, a rischio ci sarebbe il 5% del Pil dell'intera Eurozona. L'uso dei 750 miliardi appena stanziati sarà elastico in base alle emergenze che i songoli Paesi si troveranno ad affrontare.

Anche se il nuovo stanziamento è importante, si tratta di un palliativo. Quello di cui l'Europa ha bisogno è, sì, liquidità ma non solo. C'è bisogno di sussidi e ammortizzatori sociali che mettano al sicuro dal fallimento e dalla disoccupazione aziende e cittadini. E questo sarà possibile solo se un soggetto come la Bce fornirà a questi soggetti le garanzie necessarie per potersi indebitare. Di questo stanno parlano Bce e Commissione europe e il modello a cui rifarsi è quello del "piano salva Euro" il Outright Monetary Transaction (Omt) messo in campo otto anni fa dal predecessore di Lagarde, Mario Draghi.