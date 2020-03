Piazza Affari si risveglia in territorio positivo

Piazza Affari apre in forte rialzo con l'indice azionario Ftse Mib a +3,80% rispetto al -1,27 registrato in chiusura ieri. Segno positivo anche per il Dax di Francoforte (+0,57%). Londra registra un +0,08% e Parigi è sulla parità. Tokyo ha chiuso gli scambi con il Nikkei in calo dell'1,04% (rispetto al +2,6% di ieri). Ieri a Wall Street il Dow Jones ha terminato le contrattazioni con un -6,30%.

Male, quindi, le borse asiatiche, sull'onda lunga dei mercati statunitensi e della paura pe il dilagare del Covid-19. A Seul l'indice Kospi della Corea del Sud è crollato dell'8,39% mentre il numero di nuove infezioni nel paese ha visto il terzo incremento giornaliero consecutivo.

L'Australiano S&P / ASX200 scende ancora, stavolta del 3,44%, mentre l'indice globale All Ordinaries crolla del 3,79. Ma forte calo anche per Taiwan che ha chiuso a -5,83 per cento, mentre l'indice Shanghai Composite è diminuito dell'1,17% e l'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso del 2,64 per cento.