Bond, i migliori fondi di febbraio puntano sul lungo periodo

La top ten obbligazionaria stilata da FidaRating per il mese di febbraio riflette quanto analisti e gestori dicono da tempo: in questo momento bisogna puntare sul lungo periodo e guardare con particolare attenzione ai mercati emergenti. L'analisi dell'agenzia di rating rivela il buon andamento dei bond esposti al dollaro con lunghe scadenze.

Con un rendimento del 7% l primo posto troviamo il fondo di Nordea, prodotto lussemburghese con una strategia che punta a una crescita a medio-lungo termine con prestazioni superiori al mercato. L'investimentosi concentra sulle obbligazioni emesse da autorità pubbliche negli Stati Uniti.

Secondo posto per il prodotto di Edmond de Rothshild Am (4,15% di rendimento) sulle obbligazioni dei paesi emergenti. La strategia ha l'obiettivo di sovraperformare il proprio indice di riferimento. Eurizon Capital si aggiudica il terzo posto della classifica Fida con il comparto in dollari americani sulle obbligazioni governative statunitensi con un investimento di medio-lungo termine.

Il ranking Fida-1 | Asset class, i buoni e i cattivi di febbraio

Il ranking Fida-2 | Fondi, ecco chi ha vinto a febbraio

Il ranking Fida-3 | Le strategie vincenti puntano sull'equity cinese