Con la pandemia cresce la fame di alternative data

In fasi di confusione causate da fattori non controllabili e non prevedibili, la differenza la fa la quantità e qualità delle informazioni che si hanno a disposizione. Esempio di questo è proprio il momento che il mondo sta vivendo, alle prese con una pandemia che erode, giorno dopo giorno, il valore di azioni e investimenti.

Business Insider dedica un approfondimento ad un settore che, oggi, è sempre più consultato da investitori soprattutto istituzionali. Parliamo dei dataset non tradizionali, gli alt-data: informazioni molto usate dai gestori di hedge fund, omposte da enormi quantità di dati provenienti dalle fonti più disparate (dalle app di geolocalizzazione fino ai blog e i forum), spesso disaggregati. Questa massa di dati grezzi, messa in correlazione con programmi di machine learning, a cui gli investitori istituzionali si affidano sempre più spesso, nascondono statistiche e analisi ch epossono aiutare ad orientare allocazioni e bilanciamento di portafogli. La domanda di questi dati è sempre più alta oggi, e lo dimostra il numero crescente dei set legati all'analisi dei mercati in relazione al Coronavirus da Covid-19.

Sulla piattaforma Ensemble di BattleFin, ade sempio, "la mattina di giovedì scorso c’erano 35 dataset legati al Covid-19. Sull’irlandese Eagle Alpha ce n’erano 49", scrive BI. L'aumento della domanda legata a queste analisi e statistiche è confermato anche dal fondatore di un'altra piattaforma dedicata. Emmett Kilduff di Eagle Alpha afferma di essere stato contattato da vari rappresentanti di diverse banche centrali.

Gli hedge fund restano i primi clienti di alt-data. Kilduff porta vari esempi, tra cui il progetto di monitoraggio del traffico nella stazione di Grand Central della metropolitana di New York per prevedere quante persone continueranno a spostarsi per andare a lavoro non potendo svolgere le proprie mansioni in remoto.