Consob sospende i contributi dovuti dalle società vigilate

I termini di pagamento dei contributi per il 2020 dovuti dai soggetti finanziari vigilati italiani e esteri resteranno sospesi fino al 15 maggio prossimo. La decisione assunta ieri da Consob riguarda i gestori del risparmio, le banche, le Sim, gestori collettivi, ideatori di Priips, le società di investimento, agenti di cambio, reti di consulenza e emittenti di prodotti quotati sulle borse vigilate.

Una scelta obbligata davanti all'effetto terremoto che la pandemia di Covid-19 sta producendo sui mercati finanziari. I contributi sospesi sono quelli che Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina ogni anno a carico dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

La notizia è stata accolta favorevolmente dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, l'Ocf guidato da Carla Bedogni Rabitti. che ha provveduto a diramare la notizia tra gli iscritti alla categorie.

La sospensione dei contributi di Consob riguarda anche le reti in cui i consulenti finanziari lavorano, categoria particolarmente fragile in questo momento che di recente ha ricevuto dall'ente di previdenza Enasarco sostegni per un ammontare di 10 milioni di euro.

L'ente di vigilanza guidato da Paolo Savona ha deciso, insieme a Bankitalia, di prorogare la sospensione di tutti i termini dei procedimenti in corso presso l’Arbitro per le controversie finanziarie. Già sospesi una volta dal 12 al 22 marzo, i termini vengono posticipati al 22 marzo.

Inoltre, le due istituzioni hanno firmato un protocollo d’intesa per forme di collaborazione fra i rispettivi sistemi di risoluzione delle controversie fra clienti, banche e società finanziarie: l’Arbitro bancario e finanziario (Abf) che fa capo a Consob e l’Arbitro per le controversie finanziarie, in seno a Banca d’Italia.