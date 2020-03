La top 10 dei fondi sull'equity per il mese di febbraio

FidaRating stila la classifica dei migliori dieci fondi di investimento dedicati all'equity e rivela che i primi due posti sono occupati da due strategie dedicate alle partecipazioni nei capitali di aziende cinesi. Come si vede in tabella, in prima posizione troviamo un fondo di Eurizon, denominato in euro che lo scorso mese ha messo a segno un rendimento del 11%. Segue il prodotto di Robeco con un profitto del 6,87%. Terza, Bnp Paribas con un fondo sulle small cap statunitensi con un rendimento del 4,23%.

Il report di Fida prende in considerazione 43.906 strumenti, tra fondi e Sicav. 20.027 di questi sono autorizzati e distribuibili alla clientela retail. La classificazione di FidaRating si estende a 39.909 strumenti, di cui 12.683 hanno ricevuto il rating.

Il ranking di Fida-1 | Asset class, i buoni e i cattivi di febbraio

Il ranking di Fida-2 | Fondi azionari, ecco chi ha vinto a febbraio