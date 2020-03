Dopo il maxi intervento della Bce sulla liquidità e la condivisione del governo italiano dei contenuti del decreto Cura Italia con l'istituto di Francoforte e la Commissione europea, continua lo scambio positivo tra Italia e istituti comunitari. Stavolta il tema sono possibili nuovi strumenti finanziari, a sostegno dei costi che gli Stati affrontano e affronteranno nella crisi economico-sanitaria dovuta al Covid-19.

L'idea, rilanciata tre giorni fa dal premier Conte, di eurobond governativi garantiti dalla Bei a sostegno dei Paesi impegnati nell'emergenza, piace anche a Ursula von der Leyen. In un'intervista sulla radio tedesca Deutschlandfunk, la presidentessa della commissione ha aperto ai Coronabonds: "se aiutano e se sono correttamente strutturati, saranno usati", ha detto condividendo la prudenza espressa in mattinata anche dal commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni.

Da Palazzo Chigi è arrivata anche la proposta di costituzione di un fondo di gestione di questi bond emergenziali, che potrebbe trovare la sua struttura nel Meccanismo europeo di stabilità, meglio conosciuto come Fondo salva-Stati. Le risorse del Mes sarebbero essere "utilizzate da tutti gli stati europei per fronteggiare gli effetti economici prodotti dalla pandemia. Queste risorse devono pertanto essere concesse a tutti gli Stati, senza alcuna condizionalità presente o futura", scrivono dalla sede del governo.

In mattinata i provvedimenti del Cura Italia hanno ricevuto il giudizio positivo anche del Fondo monetario internazionale, autore di una previsione sul Pil italiano per il 2020. Secondo, lo studio pubblicato l'11 marzo e basato sui dati a disposizione fino al 28 gennaio, prevede un calo per il prodotto interno lordo dello 0,6%. Secondo l'Fmi il debito pubblico salirà al 137% del Pil e il deficit al 2,6%.

