Bnl e Bnp Paribas Cardif: garanzie assicurative estese senza costi

Estensione dell'indennità e diaria straordinaria. Sono i due provvedienti presi da Bnl e Bnp Paribas Cardif per sostenere i cittadini in questo momento di emergenza nazionale. L'estensione, senza spese aggiuntive, è relativa al riconoscimento di indennità ai clienti che risultino positivi al Covid-19 e quindi, costretti all'isolamento domiciliare. L'indennizzo forettario previsto ammonta a 400 euro (200 per gli assicurati fino a 17 anni compiuti). Inoltre, in caso di ricovero in terapia intensiva, è prevista una diaria pari a 160 al giorno per un massimo di 3 settimane.

Le due coperture aggiuntive “diaria da terapia intensiva” e “indennità da quarantena” sono attive con una validità di due mesi dallo scorso 16 marzo per quei clienti già titolari della Polizza Unica Bnl, che abbiano acquistato le garanzie spese mediche e clinica privata.