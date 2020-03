Consob: Vega Italia e Glams group operano senza autorizzazioni

Offerte fuori sede di servizi finanziari al pubblico senza le autorizzazioni previste dal testo unico per la finanza. Con questa motivazione Consob segnala due società operanti nel mercato italiano. Si tratta di Vega Italia srl "cui è peraltro riconducibile il sito web www.vega-italia.com", scrive l'autorità di vigilanza sulla borsa e la finanza che spiega: la società "non è autorizzata a offrire fuori sede (avvalendosi di incaricati) presso il pubblico degli investitori residenti in Italia prodotti finanziari, quali contratti di investimento finalizzati a finanziare la realizzazione di progetti imprenditoriali".

La seconda segnalazione rigurda Glams group srl "e il suo amministratore Pasquale Di Santo, nato a Sessa Aurunca il 4 maggio 1962", entrabi "non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento verso il pubblico italiano neanche tramite il sito www.fintrade.it".

Dall'estero arrivano le nuove segnalazioni delle autorità omologhe di Consob. Dal Regno Unito, dopo quello denunciato a inizio febbraio dall'authority di Cipro, arriva un un nuovo clone di Citigroup. Ecco la lista.

Segnalate da Fca (Uk). TrustFx (www.trustfx.io), con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera), società già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019); Top Trade Pro (www.toptradepro.com), società già segnalata dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 22/19 del 17.6.2019 e “Consob Informa” n. 25/19 dell'8.7.2019) nonchè dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 23/19 del 24.6.2019);

Gcg 24 / Global Consulting Group (www.gcg24.com) con sede dichiarata a Kingstown, (St Vincent and Grenadines); FteFXPro / Fte Fx (www.ftefxpro.com) con sede dichiarata a Kingstown, (St. Vincent and the Grenadines). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21222 del 23.1.2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 3/2020);

Fx Pro (FxPro@europe.com), clone della società autorizzata FXPRO UK Limited (ww.fxpro.co.uk, www.fxpro.com) con sede a Londra (Uk) già segnalata dalla stessa Fca (v. “Consob Informa” 19/2019 del 27.5.2019 e “Consob Informa” n. 3/2020 del 27.1.2020);

Citigroup Asset Management / Citibank Asset Management (www.citigroup-am.com) clone della società autorizzata Citigroup Global Markets Ltd con sede a Londra (Uk); Herald Investment Trust (www.heraldinvestmenttrust.com ) clone della società autorizzata Herald Investment Trust PLC con sede a Londra (Uk); Unique Payment Services (www.unqiuepaymentservices.com ) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata Unique Payment Services Limited con sede a Edinburgo (Uk);

Ivl Leasing Limited (alexjeffries@ivlleasing.net) clone della società autorizzata Hanborough Enterprises Limited (con piattaforma di trading IVL Leasing) www.bridlevehicleleasing.co.uk , ivlleasing.com; Dax Robot (www.daxrobot.com); Lvm Excange / Lvm Ltd (www.lvmexchange.com/es); Ikko Trader / Okb Options (www.okboptions.com); Sweden Capita LLC. (www.swedencap.com); Trendex /Trnd Hlds Limited Company (www.trendex.co/es); Euro 2 Pocket / Euro2Pocket (www.euro2pocket.com) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizzata Capital Bridging Finance Solutions Limited (www.capitalbfs.co.uk) con sede a Liverpool (Uk).

Segnalata dalla Sfc (Hong Kong): Iec International (www.iecinternational.com). Segnalate da Cnmv (Spagna): Anz Capitals / Vimaxo Ltd (www.anzcapitals.com); Brightfinance / Capital Letter GMBH (www.brightfinance.co); Gfxroyal / Capita Letter GMBH (www.gfxroyal.com); Dax Robot (www.daxrobot.com); Lvm Excange / Lvm Ltd (www.lvmexchange.com/es); Ikko Trader / Okb Options (www.okboptions.com); Sweden Capita LLC. (www.swedencap.com); Trendex /Trnd Hlds Limited Company (www.trendex.co/es); Zxbittrade / Zx Bit Group (www.zxbittrade.com); Topdiamondfx Limited (www.topdiamondfx.com); www.bitcoincircuitapp.com; www.codigodelcaballero.com; www.cryptolegacypro.com.

Segnalata da Finma (Svizzera): Swiss500 (www.swiss500.com). Segnalata da Finansinspektionen (Svezia): Sepafx (www.epafx.com) con sede dichiarata a Tallinn (Estonia). Segnalata da Fsc (Mauritius): CgTrade (ww.cgtrade.com/index.htm). Segnalata da Fma (New Zealand): Trade99 (www.trade99.com).