Fonseca (Lombard Odier IM) ospite della prima puntata di “Sos Investire”

“Sos Investire”, in diretta sulla pagina Facebook di Investiremag.it ogni giorno alle 19 a partire da lunedì 24 marzo: è il nuovo servizio di informazione, confronto, approfondimento e… conforto che il nostro gruppo editoriale offre agli utenti. In diretta alle 19 e poi videoregistrate sul sito www.investiremag.it ogni giorno ospiteremo interviste con asset-manager, consulenti finanziari, analisti ed economisti per esaminare l’impatto dell’epidemia sui mercati, sul mondo degli investimenti e le prospettive economice italiane e mondiali.

Ospite della prima puntata sarà Giancarlo Fonseca, head of distribution Italy di Lombard Odier Investment managers. Sos Investire di oggi lunedì 23 marzo sarà condotto da Marco Muffato, caporedattore di Investire. Vi aspettiamo puntuali alle 19 su https://www.facebook.com/investiremag.it.

