IWBank ingaggia tre consulenti per il Centro-Nord

IWBank amplia la sua rete di consulenti finanziari con l’ingresso di tre nuovi professionisti altamente patrimonializzati nel Centro-Nord, area al centro dei piani di sviluppo dell’istituto del gruppo Ubi Banca guidato dal direttore generale Dario Di Muro.

Proveniente da Fineco, Giordano Salomoni sarà operativo presso la sede di Brescia e risponderà all’area manager Marco Gheda; Tommaso Stoppielli, con un background nella finanza aziendale, proviene da Banca Patrimoni Sella svolgerà la sua professione di wealth manager nell’area di Genova; infine, Luciano De Lisotta, che risponderà all’area manager Angelo Capulli, proviene dal Banco Popolare di Sondrio e sarà operativo nel bolognese, a San Lazzaro di Savena.

“I tre consulenti appena reclutati corrispondono al profilo dell’IWbanker, ossia a quello di un esperto della gestione patrimoniale a tutto tondo, in grado di esprimere forte vicinanza alla propria clientela anche in momenti particolarmente delicati come quello attuale, commenta Paolo Isidoro (in foto), responsabile dell’area sviluppo rete della società.