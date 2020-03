Piazza affari ancora giù, Coca-Cola rinvia il buyback da 1 miliardo

Avvio di settimana in forte ribasso per tutte le Borse finanziarie, provate dall'avanzare della crisi e dall'attesa dell'attivazione dei piani economico-finanziari dei Paesi in emergenza coronavirus. I mercati sono preoccupati dallo stop al Senato degli Stati Uniti al pacchetto da 1.600 miliardi di dollari persostenere l'economia, dopo che i democratici hanno fatto mancare i propri voti. In Europa c'è attesa per la videoconferenza dei ministri dell'Ecofin prevista nel pomeriggio sulle misure finanziarie da emanare, tra cui la possibile emissione dei Coronabond.

A Piazza Affari l'indice azionario Ftse Mib segnava a metà mattinata una flessione del 3,49% a 15.182 punti, con lo spread Btp-Bund in aumento a 205 punti. Londra, -4%; Francoforte, -3,96%; -3,81% per Parigi il 3,81%. In controtendenza Tokyo, con il Nikkei 225 in crescita del 2,02%. Dato che adesso è in balìa della reale possibilità di un rinvio delle Olimpiadi in Giappone, previste tra luglio e agosto.

In mattinata l'indice principale della piazza milanese Cnh Industrial ha segnato un crollo del 9,36%. Male anche Fca (-5,81%) e la holding Exor (-5,92%). Forti ribassi per Stm (-6,16%), Leonardo (-5,59%), Atlantia (-4,81%) eBuzzi Unicem (-4,56%). Gli industriali non sono gli unici a soffrire: giù anche i titoli bancari con Unicredit che cede il 4,23%, mentre Ubi Banca sale dello 0,68%. Si segnala Diasorin a +1,79%.

La musica non cambia sul fronte asiatico. Le azioni alla Borsa di Singapore hanno chiuso in ribasso lunedì, con il benchmark Straits Times Index a -7,35%, ovvero 177,26 punti, per chiudere a 2.233,48. Complessivamente 1,43 miliardi di azioni sono passate di mano con un fatturato di 1,81 miliardi di dollari di Singapore (circa 1,24 miliardi di dollari Usa).

Sulla piazza di Wall Street si registra la decisione di Coca-Cola European Partners di sospendere il suo programma di riacquisto di azioni e di ritirare le sue proiezioni finanziarie per il 2020. Uno degli effetti della pandemia di Covid-19.

La multinazionale lo ha comunicato alla Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli. Per quanto riguarda il dividendo, si legge su Adnkronos, Coca-Cola Company, il maggiore imbottigliatore della bevanda, ha dichiarato che il consiglio di amministrazione prenderà una decisione sull'acconto per il 2020 nell'aggiornamento dell'utile del 28 aprile.

"Anche se rimaniamo fiduciosi che il futuro del business sarà forte dopo la pandemia, le incertezze sulla durata e l'impatto della situazione sui nostri mercati ci portano a credere che sia opportuno ritirare le proiezioni finanziarie per il 2020", scrive la società.

Coca-Cola European Partners ha registrato un utile netto di 1,09 miliardi di euro nel 2019, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Alla presentazione dei risultati annuali, l'azienda aveva annunciato un dividendo annuale di 1,24 euro per azione, in crescita del 17%, e un nuovo programma di riacquisto di azioni per un valore di 1 miliardo di euro nel 2020. Tutto rinviato.