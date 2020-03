Rize Etf, altre quattro società nel fondo sulla cannabis terapeutica

Il Rize Medical Cannabis and Life Sciences Ucits Etf (Flwr) amplia il suo portafoglio raggiungendo quota 27 compagnie. Rize Etf, gestore della strategia, ha infatti deciso di inserire altre quattro società che avranno un peso complessivo sul paniere del suo prodotto del 5%. Eccole.

Ecofibre Ltd. Si tratta di una impresa quotata sulla boras australiana specializzata in canapa e derivati. Le attività principali di questa compagnia sono la coltivazione, il processo e la distribuzione di prodotti a base di canapa. Il suo marchio di vendita al dettaglio, Ananda, opera nel settore della salute e del benessere.

Little Green Pharma Biotecnologie/Farmaceutico. Little Green Pharma è stata la prima azienda australiana a ottenere la produzione di prodotti terapeutici a base di cannabis coltivata in loco.

Nata nel 2016 come compagnia privata di Perth, nell’Australia occidentale, rifornisce i pazienti con prodotti a base di cannabis terapeutica da agosto 2018. La compagnia segue un’attività integrata verticalmente nel business della cannabis terapeutica, che comprende coltivazione, produzione, ricerca e sviluppo, manifattura e distribuzione dei suoi prodotti.

Perrigo. Perrigo, l’azienda produttrice di farmaci da banco più grande al mondo, attraverso la sua recente partnership con la principale compagnia israeliana nel settore della cannabis terapeutica, Bol Pharma, ha creato il primo incubatore supportato dal governo israeliano sulla cannabis terapeutica.

La compagnia sta investendo milioni di sicli in un piano che prevede che sei aziende con tecnologia innovativa nel campo della cannabis medica siano ammesse ogni anno nell'incubatore. Questo rappresenta una mossa audace da parte del Ministero della salute e della sua unità per la cannabis terapeutica per dare all’industria dei cannabinoidi a scopi medici una grande spinta e un vantaggio competitive globale.

Infatti, la cannabis terapeutica ha una storia molto lunga nello stato di Israele; ad esempio, il delta-9-tetraidrocannabinolo o Thc, la componente psicoattiva della cannabis, fu isolato per la prima volta nel 1964 dagli scienziati israeliani Raphael Mechoulam, del centro della ricerca sul dolore dell’Università Ebraica di Gerusalemme, e Yechiel Gaoni dell’Istituto Weizmann.

GrowGeneration Corp. Questa azienda è il più grande agente nel campo delle coltivazioni idroponiche del Nord America. La società è leader di mercato e distributore di sostanze nutritive, substrati di coltivazione, illuminazione avanzata per interni e serre, sistemi di ventilazione e accessori per il giardinaggio idroponico.

Possiede una catena di 25 negozi/centri servizi, incluso un negozio e-commerce online, e opera in 10 stati diversi tra Stati Uniti e Canada. Nel novembre 2019, la compagnia è stata “promossa” ed è passata da essere listata nel mercato Otc direttamente al Nasdaq Stock Exchange, evento che l’ha resa adatta per essere inclusa nel nostro Etf.

Il fondo di Rize Etf è attualmente il fondo indicizzato dedicato alla cannabis terapeutica più economico disponibile sul mercato europeo e, a differenza dei competitor europei, fornisce agli investitori un’esposizione completa e globale sulle opportunità presenti in questo settore.

“Secondo la nostra opinione un Etf correlato a questa grande opportunità di investimento deve rimanere dinamico e in grado di inglobare le compagnie che stanno strategicamente riadattando le loro attività per trarre vantaggio delle possibilità di guadagno che la cannabis offre", dice Emanuela Salvadè (in foto), head of Italian speaking regions at Rize Etf. "Noi assicuriamo questo livello di reattività in virtù delle ricerche sul mercato azionario e dell’intelligence di mercato da parte dei nostri partner specializzati in New Frontier Data, che supportano questo Etf".

