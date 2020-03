Hdi Assicurazioni registra gli utili più alti di sempre

Hdi Assicurazioni chiude il 2019, con un risultato netto positivo di 50,65 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 21,36 del 2018. L’utile di quest'anno è, infatti, il più alto registrato nella storia della compagnia. "In questo momento i nostri pensieri sono rivolti a quanto stiamo vivendo, ma dobbiamo comunque essere soddisfatti per un 2019 che definirei molto positivo", commenta l'ad della societ, Roberto Mosca.

Il risultato ante imposte cresce di ben 50,67 milioni arrivando a 85,13, di cui 49,60 derivante dei rami Danni (+20,73 milioni) e 35,53 dal comparto Vita, che registra un ante imposte in crescita di 29,94 milioni. La raccolta premi del lavoro diretto raggiunge i 1.687,88 milioni, in crescita del 15,7% rispetto ai 1.458,89 del 2018. I premi emessi danni, pari a 409,16 miloni, aumentano del 4,7%, mentre i premi emessi vita, pari a 1.278,72 mln, crescono del 19,7%.

Buoni anche i risultati negli andamenti tecnici, che vedono il combined ratio scendere dal 91,50% (2018) al 90,13% (2019). Il rapporto sinistri a premi dell’esercizio passa dal 72,55% al 71,21%; mentre il rapporto sinistri a premi totale passa dal 62,79% al 61,03%. Il cost ratio registra invece un lieve incremento, passando dal 28,71% al 29,10%.

Anche gli investimenti confermano il trend di crescita. Escludendo quelli a beneficio di assicurati dei rami vita che ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione, ammontano a 6.476,34 milioni di euro e crescono di 898,87 milioni (+16,12%) rispetto ai 5.577,47 del 2018.

Solidità espressa anche dall’andamento in crescita delle riserve tecniche che arrivano a quota 6.537,06 milioni (+640,21) rispetto ai 5.896,85 del 2018. Se nel 2018 il Roe si attestava al 9,2%, il bilancio 2019 chiude con un indice di redditività del capitale proprio del 20,7% segnando un incremento di 11,5 punti percentuali. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni e rispetto ai 253,60 milioni del 2018 si incrementa di 41,66 milioni. Il numero dei punti vendita subisce una flessione, contando 488 unità al 31 dicembre 2019 rispetto ai 493 del 2018.