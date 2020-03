Quindici minuti per fare il punto della situazione su mercati e portafogli. È l'obiettivo di Sos Investire, la striscia quotidiana delle 19.00 curata dal direttore e dal caporedattore di Investire, Sergio Luciano e Marco Muffato, in streaming sulla pagina Facebook di Investiremag.it.

Il format scelto è quello classico dell'intervista, il clima informale (quasi casalingo, letteralmente, vista la permanenza obbligata in casa di questi giorni), con ritmi sostenuti per condensare le domande giuste da fare oggi ai protagonisti dell'asset management e della consulenza finanziaria. Un quarto d'ora di tempo per parlare ad una intera comunità, quella del risparmio gestito e della finanza, che oggi (più di ieri) si ritrova sui canali digitali in cerca di risposte. Ma anche di domande, per comprendere gli stravolgimenti di queste settimane che l'occhio dell'uomo e della donna contemporanei riconscono come epocali.

Dopo l'appuntamento di ieri con Giancarlo Fonseca di Lombard Odier Investment managers, oggi alle 19.00 Sergio Luciano (in foto) intervista Luigi Conte, vicepresidente vicario di Anasf, associazione che rappresenta consulenti finanziari e professionisti che svolgono l'attività di offerta fuori sede. Categorie che oggi si trovano ad affrontare prove difficili. Per non perdere l'appuntamento live basta seguire lo streaming sulla pagina facebook di Investiremag.it.