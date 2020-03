Da Exane Derivatives certificati con maggiore garanzia del capitale

In questo periodo di profonda instabilità per i mercati, la domanda di maggiori garanzie sui capitali aumenta anche nel settore dei certificati da investimento. Exane Derivatives risponde a questa richiesta emette una nuova gamma di certificati, la “Crescendo Rendimento Memory Low Strike".

L’effetto low strike permette di attenuare le eventuali perdite attraverso un rimborso legato alla performance del peggior sottostante (espressa in percentuale rispetto al livello iniziale) divisa per la barriera europea protezione del capitale. La maggiore protezione del capitale lascia comunque spazio a buoni livelli di rendimento. La nuova gamma prevede infatti cedole condizionate censili con rendimenti dal 6,60% fino al 8,88% annualizzato a seconda delle soluzioni.

“I mercati stanno vivendo una situazione di forte stress e gli investitori richiedono maggiore protezione dai ribassi”, spiega Carlo Ceriani (in foto), cross asset investment solutions sales di Exane Derivatives. "Per questo motivo, abbiamo reintrodotto l’apprezzato effetto low strike che, rispetto ai tradizionali Crescendo rendimento, permette di attutire l’eventuale perdita in caso di scenario negativo".

"Ipotizzando barriere al 50% e performance finale del sottostante peggiore a -60%", aggiunge Ceriani, "l’investitore realizzerà una perdita soltanto del 20% grazie all’Effetto Low Strike. Il rimborso del certificato sarà infatti pari a 40% / 50% x 1000 EUR = 800 EUR contro 400 EUR nel caso in cui l’effetto fosse assente” - precisa Ceriani.