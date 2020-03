Anche Fideuram ISPB, attraverso il suo amministratore delegato Tommaso Corcos, scrive ai propri clienti. Un messaggio con il quale invita a non prendere scelte d'investimento sull'onda dell'emotività e ricorda i cambiamenti nella fruizione dei servizi, causati dalla pandemia di Covid-19.





"Gentile cliente,

Gli impatti purtroppo sono stati rilevanti da un punto di vista sociale ed economico. Come gruppo Intesa Sanpaolo abbiamo da subito dato e continueremo a dare il nostro contributo per aiutare il Paese a uscire velocemente dalla crisi.

Difficile fare previsioni sulla durata della crisi sanitaria ma, facendo tesoro dell’esperienza di altri paesi colpiti prima di noi, la prontezza e la severità delle misure di contenimento adottate sono indubbiamente due variabili rilevanti nel ridurre il numero dei contagi e risolvere la crisi. Queste risposte e l’eccellenza del nostro sistema sanitario nazionale inducono ad un cauto ottimismo.

L’impatto ad oggi è stato comunque molto forte sui mercati finanziari, con una elevata volatilità e una discesa significativa dei prezzi, eventi che hanno portato i principali titoli a valutazioni che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile ipotizzare e che non si vedevano da tempo.

Le banche centrali hanno da subito risposto a questa crisi con dei repentini tagli di tassi e anche i governi stanno fornendo le risposte necessarie, attuando una politica fiscale più espansiva a sostegno dell’economia.

In queste fasi è facile farsi prendere dall’emotività e prendere delle decisioni di investimento che possono poi rivelarsi profondamente errate. La storia però ci insegna che le crisi - finanziarie o sanitarie - anche importanti come questa vengono alla fine superate e che l’economia e i mercati tornano a stabilizzarsi e riprendono a crescere. Spesso è proprio in momenti come questi che si vengono a creare delle opportunità di investimento.

Fideuram è leader in Italia nella gestione dei patrimoni e fa parte di un gruppo tra i più forti in Europa per requisiti di solidità patrimoniale e capacità di assistere i propri clienti, caratteristiche che emergono ancor più in questi momenti di crisi.

Sono questi i momenti in cui è ancora più importante il valore della consulenza dei nostri Private Banker che, in questa emergenza più che mai, sono a vostra disposizione con tutti i loro strumenti (telefono, e-mail, web collaboration) per analizzare la situazione dei vostri investimenti e per qualsiasi ulteriore esigenza si rendesse necessaria.

Da ultimo, stante le limitazioni alla mobilità decretate dal governo, le ricordo che è possibile accedere a tutti i servizi bancari tradizionali senza necessità di recarsi in banca, tramite gli strumenti online e i bancomat di tutto il gruppo Intesa Sanpaolo. Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni emanate, i nostri sportelli dall’11 marzo osservano tempi di apertura ridotti; per tale motivo e per evitare inutili attese, la invito a contattare preventivamente per telefono il suo Private Banker.

Le posso assicurare – in questo momento più che mai – il massimo impegno dei nostri Private Banker, di tutta la nostra azienda e del nostro Gruppo per supportarla nelle scelte più adeguate per i suoi risparmi".