Palermo è il nuovo presidente di Tempocasa

Tempocasa ha un nuovo presidente. Si tratta di Daniele Palermo che entra nel ruolo con decorrenza immediata per fronteggiare "un momento come quello attuale", scrive la società di intermediazione immobiliare nel comunicato "Con l’emergenza dettata dal Coronavirus, il gruppo vuole dare un segnale forte: nella storia dell'azienda Palermo è il primo a sedere al fianco dei tre soci fondatori Flavio Ferrari, Mileto Ferra e Nicola Canino".



Classe 1976, Palermo inizia la sua carriera professionale in Tempocasa come agente immobiliare nel 1995. In soli due anni diventa il più giovane titolare nella storia del gruppo. Dopo la nomina a responsabile regionale della Lombardia nel 2004, partecipa all'espansione del gruppo in Italia e al suo sviluppo in Spagna. Nel 2017 diventa global manager, nel 2018 supervisor e nel 2019, general manager.

“Desidero ringraziare i soci fondatori per la fiducia. Il momento è sfidante: affronteremo la complessità con un approccio strategico flessibile, investendo nell’innovazione tecnologica e sulla preparazione e sulla competenza del nostro team”, commenta il neo presidente.