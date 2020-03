Coronabond, ci sarà un'emissione congiunta oppure no?

"Ieri pomeriggio il presidente del Consiglio, Conte, ha dichiarato che l'Italia sta lavorando ad un nuovo pacchetto di stimoli fiscali, che sarà come minimo pari al precedente (del valore di circa 25 miliardi di euro). Se così fosse, il pacchetto fiscale promosso dall'Italia sarebbe uguale a quello della Germania. Ci aspettiamo quindi una spinta fiscale in Europa di oltre il 2% del Pil per quest'anno". L'analisi di Jacob Nell (in foto), Joao Almeida e Markus Guetschow, economisti di Morgan Stanley.

I nuovi piani dell'Italia. È stato il primo Paese europeo a introdurre rigide misure di distanziamento sociale, con l'economia che si dirige verso una forte contrazione. Ci aspettavamo un'ulteriore spinta fiscale, e il premier Conte ha in effetti confermato che l'Italia sta lavorando a nuove misure che andranno a presupporre l'impiego di almeno altri 25 miliardi di euro.

Questo suggerisce che l'Italia metterà a punto un piano che varrà circa il 3% del Pil, in linea di massima si tratterà di un pacchetto di stimoli simile a quello della Germania. Di conseguenza, prevediamo una spinta fiscale pari al 2,3% del Pil nell'area euro - mentre potremmo aspettarci che altri Paesi scelgano di seguire l'esempio dell'Italia e della Germania, in una fase in cui i governi stanno intensificando i loro sforzi per attenuare l'impatto economico della lotta contro il Covid-19.

Coronabond? Abbiamo visto l'Eurogruppo giungere ad un accordo sull'utilizzo del Mes, un accordo che, a nostro avviso, i leader dell'Ue sosterranno. Mentre resta da vedere se si opterà o meno per l'impiego di questo strumento, c'è da dire che questo potrebbe ancora fornire un'assicurazione ulteriore e il suo utilizzo aprirebbe la porta ad operazioni Omt, qualora ciò si rendesse necessario. Anche se le pressioni per un'azione extra della Bce nel breve termine sono basse, data la flessibilità garantita dai 750 miliardi di euro del Pepp.

Il punto interrogativo più grande in questa fase - dopo la lettera di nove dei leader che chiedono i coronabond - è se il Consiglio europeo concorderà su un'emissione congiunta. Ci aspettiamo alcuni sviluppi su questo fronte nel corso della giornata di oggi.