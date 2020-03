Enasarco, il vertice si arrocca e tenta il rinvio del voto, ma è battaglia

Un arrocco da terzini cattivi, ma tentato platealmente in fuorigioco: il campo, quello dell’Enasarco. Lo scopo: scongiurare un voto che avrebbe quasi certamente portato al cambio della guardia, detronizzando la Confcommercio che guida con varie partnership da sempre la gestione della Cassa.



Un arrocco difensivo scorretto è la delibera con cui i consiglieri di maggioranza del consiglio d’amministrazione uscente di Enasarco – la grande cassa previdenziale privata che dovrebbe curare il futuro pensionistico di quasi 230 mila agenti e rappresentanti di commercio – in un consiglio straordinario convocato ad hoc, hanno approvato, col voto contrario di tutti e cinque i consiglieri di minoranza, il rinvio sine die delle elezioni previste per la seconda metà di aprile. Ovviamente i cinque si preparano ad impugnare l’atto, sono certi che i presupposti giuridici siano molti. E ritengono che i ministeri vigilanti comunque non l’approveranno. Si vedrà.



Ma con quali motivazioni il presidente Gianroberto Costa ha fatto il blitz? Naturalmente la crisi epidemica in corso, un dramma senza precedenti in Italia nell’ultimo secolo, e la connessa impossibilità di svolgere riunioni elettorali e dibattiti di confronto tra liste candidate ed elettori. Ne parlavano da parecchi giorni, Costa e i suoi. E infatti le argomentazioni che Costa - e i consiglieri d’accordo con lui - hanno portato nei contatti informali con i ministeri di vigilanza hanno gravitato tutte attorno a un malinteso buonismo verso la crisi epidemica e alla sollecitudine per la massima partecipazione democratica al voto e al relativo dibattito elettorale. Ma né i ministeri né l’Adepp avevano dato seguito alle richieste di un parere favorevole. Anzi: l’Adepp aveva chiarito, in una comunicazione di valore generale verso tutti i suoi associati, che chiunque tra essi avesse avuto una scadenza elettorale e la possibilità di affrontarla in modalità telematica, “poteva farlo”, virus non virus. E di fatti sia l’Inarcassa, una delle più moderne e qualificate della categoria, sia dall’Enpapi hanno votato in via telematica a crisi epidemica già esplosa.



Ma l’Enasarco a maggior ragione può e deve votare comunque, e per varie ragioni. Innanzitutto, quando quattro anni fa la cassa degli agenti ha finalmente deciso di darsi una governance democratica dopo decenni di gestione bulgara avocata a sé dalla Confcommercio con l’adesione dei sindacati confederali, ha avuto l’illuminazione – scherzi a parte… - di prevedere espressamente la modalità di voto elettronico. In fondo era ovvio che fosse così, con una simile pletora di elettori, diffusi in tutta Italia, irraggiungibile in modalità analogica.



E dunque nel 2016 le prime elezioni ad oggi mai celebrate dalla Fondazione sono già state digitali. E non sono state precedute da chissà quali comizi e assemblee plebiscitarie, al contrario. E non c’erano epidemie in atto. Tanto che semmai, nelle ultime settimane difficili di smart-working per tutti, nei quali peraltro gli agenti sono mediamente molto versati, è stato possibile per le liste candidate scambiare opinioni e polemiche sui gruppi, sui social e via mail, come non era successo quattro anni fa.

E allora?



Allora la sostanza è ben chiara a tutti. Le proposte della coalizione sfidante, “Fare presto, fare bene”, che associa Confesercenti, Federagenti, Fiarc e Anasf – l’associazione dei consulenti finanziari – hanno riscosso mese dopo mese un consenso crescente, indebolendo l’iniziale convinzione dell’attuale gruppo di comando di poter essere confermato.



La gravissima crisi sanitaria ed economica nella quale il Paese sta avvitandosi ha dunque soltanto rappresentato un’occasione – verrebbe da dire: un pretesto – per chiedere un rinvio nel nome della trasparenza e del pluralismo di voto, oltre che della stabilità gestionale, puntando in realtà a guadagnare tempo per tentare di recuperare consensi.



Al contrario, l’emergenza in cui il nostro Paese è purtroppo ormai entrato, dovrebbe dettare a tutti la massima determinazione ad assicurare un vertice stabile e nel pieno dei poteri, dunque non in regime di prorogatio.



Al di là dei rapporti bonari di facciata, il confronto in atto dentro Enasarco merita in realtà di essere considerato aspro, perché le critiche che l’opposizione muove alla gestione attuale sono radicali. Attengono proprio alla sostanza della qualità gestionale. La capacità di amministrare al meglio il patrimonio dei contribuenti, sia mobiliare che immobiliare, reduce da trascorsi discutibili e discussi in varie sedi; di ottimizzare i costi, di tagliare gli sprechi: tutti obiettivi indiscutibilmente importanti, che una gestione arrivata al capolinea riuscirebbe a perseguire con fatica anche se fosse qualitativamente ottimale, e non è facile giudicare tale questa uscente.



Non a caso, la recente ispezione ministeriale ha prodotto su di essa un ponderoso plico di eccezioni e quesiti cui, certo, la Fondazione ha risposto ma… chi ha letto le risposte giura che le controdeduzioni dei controllori non mancheranno.



Dunque bene fanno le associazioni coalizzate in “Fare Presto” a impugnare il rinvio; o, al limite, e qualora l’impugnativa non riuscisse a impedire il rinvio, a richiedere, a questo punto, che intervenga un commissariamento capace di azzerare le troppe incertezze attuali e future che aleggiano sulla Fondazione, senza naturalmente parteggiare per l’uno o l’altro gruppo contendente ma garantendo a tutti i contribuenti, se non altro, il rispetto scrupoloso delle procedure di legge in questa imprecisata fase di interregno tra l’una e l‘altra gestione.



Se oggi la coalizione uscente alla guida di Enasarco ha paura di perdere, deve ringraziare solo se stessa. Avvitarsi alle poltrone è comunque una mossa disperata, ed è di pessimo gusto presentarla come ispirata da un interesse superiore che non c’è e che se fosse davvero sentito dovrebbe ispirare, al contrario, una soluzione per “fare presto, fare bene” nella gestione.



Ai Ministeri dell’economia e del Lavoro hanno, oltretutto, questioni più gravi di cui prendersi cura, in queste settimane. Non si vuol pensare che i promotori del rinvio contino anche su queste soverchianti preoccupazioni per sperare che il governo non voglia proprio adesso prendersi anche la rogna di commissariare l’ente. Farlo non significherebbe prendersi una rogna, semmai scongiurarne per il futuro. Sarebbe un atto di prudenza e di buon senso. E gli uffici competenti, peraltro efficienti e responsabili, ben lo sanno.