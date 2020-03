Il rally di Wall Street e l'illusione del ritorno alla fase Toro

Il più grande rally dal 1993. Viene da pensare a questo se si osserva l'andamento dell'indice azionario Dow Jones in questi giorni. Dopo la perdita del 20% registrata lunedì scorso, il mercato statunitense sembra aver superato, nel giro di pochi giorni, la "fase Orso" nella quale si trovava fino al gionro dell'annuncio da parte del Senato dello stanziamento di 2mila miliardi a sostegno dell'economia colpita dal Covid-19. Wall Street è quindi tornata alla lunga fase Toro che stava vivendo fino al giorno prima dell'epidemia? La fase Orso è davvero durata solotanto 11 sedute?

Gli analisti mettono in guardia sulla durevolezza di questa fase di recupero. Per Bloomberg, il recupero somiglia più a uno dei rimbalzi a cui la volatilità sta abituando i mercati in queste settimane. Bisogna ricordare che oggi il Dow Jones, nonostante il recupero di 6,4 punti percentuali, resta in perdita del 25% rispetto al livello record toccato il 12 febbraio scorso. Una perdita accumulata in tempi record a cavallo di febbraio e marzo.

Stesso discorso vale per gli altri indici di misurazione statunitensi: l'S&P 500 è in rialzo dell'11% circa, e il Nasdaq 100, dopo il precedente tracollo, ieri segnava un aumento del 10%. Ben lontani dalla soglia del 20% perso lunedì.