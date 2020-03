Consob chiude sei siti finanziari pirata

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari. Si tratta di quattro siti di intermediazione finanziaria abusiva e di altri due 2 siti di offerte di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo: Dubai FXM Ltd (sito internet www.dubaifxm.co e URL dubaifxm.co); “DAX1001” (sito internet dax1001.com); Global Pegasus Ltd (sito internet www.fx4lux.com); “AirBit Club” (siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com).

Sale, così, a 180 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

La commissione di Vigilanza sulla Borsa e i mercati, inoltre, ha sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia effettuata da AirBit Club anche tramite i siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com (delibera n. 21309 del 25 marzo 2020).

Dall'estero arrivano i nuoi siti e le nuove società segnalati dalle omologhe di Consob. Segnalate da Fca (Regno Unito). Best Rate Bonds / BAH Financiere Management Limited ( www.thebestratebonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk); Berwick Asset Management ( www.berwickassetmanagement.com ) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera); Walker Bryan ( www.walkerbryan.com) con sede dichiarata in Belgio; Trade With Lucas / James Frederick Lukas ( tradewithlukastwl@gmail.com, finragroup@gmail.com); MTI24 ( www.mti24.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands);

Capitalcoin X ( www.capitalcoinx.com) con sede dichiarata a Londra (Uk); Credit Finance Ltd / Credit Finance (Customerserviceloanshelpline@ gmail.com; Loanlenderskltd@googlegroups. com; u.kloanteam85@gmail.com; sendpaymentproof@gmail.com; customerservicesukloansteam@ gmail.com; thecustomerservieloanhelpline@ gmail.com; headofficeloandepartment@ gmail.com) con sede dichiarata a Manchester (Uk);

FX Goat ( www.carterFS.com) con sedi dichiarate a Zurigo (Svizzera) e a Sofia (Bulgaria); Carter FS / Carter FS FinServices ( www.carterFS.com) con sede a Zurigo (Svizzera). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 20857 del 20 marzo 2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 11/2019 del 25 marzo 2019) e poi segnalata anche dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 12/2019 del 1aprile 2019);

Claims Consultants ( cresolved@yandex.com); Ing Investment Bank / Ing Bank ( www.ing-investmentbank.com) clone della società autorizzata Ing Bank NV ( compliance.ldn@uk.ing.com); BlackRock Advisors (Uk) Ltd ( enquiries@br-ne.com, client@br-ne.com, enquiries@br-bo.com, client@br-bo.com, client@br-docs.com, legal@br-cli.com, legal@br-am.com, client@br-client.com) clone della società autorizata BlackRock Advisors (Uk) Limited con sede a Londra (Uk);

Town Loans ( www.townsloans.co.uk) con sede dichiarata a Liverpool (Uk) clone della società autorizzata Town Loans Company Limited con sede a Liverpool (Uk); Silicon Valley Bank ( www.svbukc.com) con sede dichiarata a Los Angeles (Ca – Usa) clone della società autorizzata Silicon Valley Bank ( ehagan@svb.com) con sede a Londra (Uk);

Segnalate da Fma (Austria). Tradofx Limited / ITQ Code LTD ( www.tradofx.com); Goldberg Financial (www.goldberg.financial.com, www.de.goldberg.financial.com) con sede dichiarata a Bruxelles (Belgio); United LondonBrokers ( united-lb.com) con sede dichiarata a Londra (Uk); Digital Exchange Limited / Securex Plus Solutions EOOD ( www.dgxltd.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria).

Segnalati da Fsma (Belgio): www.mgclogic.com; www.mycoin-banking.com. Segnalato da Cnmv (Spagna): D. Antonio Orlando Barreto Santana.

Segnalate da Cssf (Lussemburgo). Golding Capital Partners GMBH ( www.goldingcapitalpartners.com ); Gaesco Gestion ( www.gaesco-gestion.com) con sede dichiarata in Lussemburgo; PMS / PMS Gestion ( www.pms-gestion.com) clone della società autorizzata Portfolio Management Solutions (PMS).

Segnalate da Finma (Svizzera). KlickDeals GmbH con sede dichiarata a Opfikon (Svizzera); CfdSwiss ( www.cfdswiss.ch) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

Segnalate da Sfc (Hong Kong). Huatai Stock ( www.huataistock.com) con sede dichiara ad Hong Kong; Share Founders ( www.sharefounders.com) con sede dichiarata ad Hong Kong; Regency Limited ( www.regencylimited.com) con sede dichiarata ad Hong Kong; www.tangeh.com sito internet non riconducibile alla società UBS Securities Hong Kong Limited, autorizzata dalla Sfc; www.sck-invest.com sito internet non riconducibile alla società SCK Securities Limited, autorizzata dalla Sfc; www.zczcjj.com sito internet non riconducibile alle società Zhongcai Asset Management Limited e Zhongcai Securities Limited, autorizzate dalla Sfc.