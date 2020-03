Bce, niente dividendi e buyback per le banche fino a ottobre

Niente dividendi ad azionisti di banche fino al primo Ottobre 2020. La Banca Centrale Europea ha raccomandato lo stop a tutti i dividendi e ai piani di riacquisti di azioni delle banche vigilate per tutta l’emergenza Covid-19.

Rinviare dividendi e riacquisto di azioni proprie. È quanto richiede agli istituti di credito europei la Bce fino al prossimo primo aprile così che “conservino abbastanza capitale da conservare la loro capacità di supporto all’economia in un ambiente dall’alta incertezza causato dalla Covid-19”. Per questo motivo tutte le remunarazioni degli azionisti per il 2019 e il 2020 dovranno essere rinviate come anche i buyback.

Secondo il presidente della vigilanza bancaria di Francoforte, Andre Enria (in foto), il rinvio "permetterà un riasparmio di 30 miliardi di euro. “Mentre tutto intorno a noi sta concentrando gli sforzi delle comunità nella lotta al coronavirus, un contributo è richiesto anche dalle banche e dai loro azionisti”, commenta.

La prima ad annunciare il rispetto delle indicazioni della banca centrale è stata Banca Generali, che stamattina ha annunciato il rinvio della presentazione all'assembela generale della distribuzione di dividendi sugli utili del 2019.