Infrastrutture, Ardian ingaggia un nuovo responsabile per la Germania

Ardian ha nominato Daniel Graf von der Schulenburg managing director e responsabile delle infrastrutture in Germania. Il professionista sarà operativo a partire dal primo aprile 2020, opererà dalla sede di Francoforte della società di investimenti, dove sarà responsabile del business nel settore delle infrastrutture.

Nell’ambito del suo nuovo ruolo, Schulenburg entrerà a far parte anche del supervisory board di Ewe. Alla fine di febbraio 2020, Ardian Infrastructure ha infatti completato l'acquisizione di una partecipazione del 26% in Ewe, una delle principali utility tedesche.

Daniel Graf von der Schulenburg è stato recentemente partner di 3i a Londra, dove è stato responsabile degli investimenti infrastrutturali nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti. In precedenza, ha lavorato per la società d'investimento focalizzata sull’energia Hudson Clean Energy Partners a New York e Londra, dove ha anche fatto parte del comitato per gli investimenti nelle infrastrutture. Schulenburg è co-fondatore di Sunlight Financial, società specializzata in sistemi energetici retail negli Stati Uniti.

Schulenburg ha conseguito un dottorato di ricerca in ingegneria chimica presso l'Università di Cambridge. In precedenza, ha conseguito un Master of Science in Business Management presso l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (EAP-ESCP) e in Ingegneria Industriale presso la Technical University di Berlino.