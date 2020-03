Larry Fink (BlackRock): “Enormi opportunità sui mercati oggi”

"Il mondo supererà questa crisi. L'economia si riprenderà. E per quegli investitori che tengono gli occhi non sul terreno traballante ai nostri piedi, ma all'orizzonte, ci sono enormi opportunità da cogliere nei mercati di oggi”. Lo scrive Larry Fink, capo di BlackRock, cioè del gruppo di asset management più grande del mondo con 6000 miliardi di dollari (pre-crisi: oggi anch’essi valgono un po’ meno) di patrimonio gestito. “La responsabilità più grande di BlackRock - ora più che mai”, prosegue Fink, nella lettera che ha mandato ai suoi azionisti come presentazione dell’Annual report 2019, “è quella di aiutare i nostri clienti ad orientarsi in questo contesto di mercato e a rimanere concentrati sui rendimenti a lungo termine".

“Il coronavirus ha superato le nostre vite e ha trasformato il nostro mondo. Questa pandemia - e la responsabilità collettiva necessaria per arginarne la diffusione - è un importante richiamo alla nostra umanità condivisa. Dobbiamo essere uniti", prosegue il presidente del colosso finanziario, "nel sostenerci a vicenda, nel proteggere la nostra salute e nel rafforzare costantemente la nostra capacità di prepararci e di rispondere a crisi come questa".

"L'epidemia non ha semplicemente messo sotto pressione i mercati finanziari e la crescita a breve termine: ha innescato una rivalutazione di molte ipotesi sull'economia globale"; continua la lettera. "Il nostro impegno reciproco, verso i nostri clienti e il nostro comune senso dello scopo ci ha uniti in questo periodo difficile e ci ha permesso di continuare a servire i nostri clienti e le nostre comunità. Il denaro che gestiamo appartiene ai nostri clienti, e possiamo servirli solo se ci occupiamo di come i cambiamenti globali influenzeranno i loro risultati".

"In questi tempi, rimaniamo fermamente impegnati nei confronti dei nostri stakeholder concentrandoci sulla guida dell'evoluzione della gestione patrimoniale. Il decennio successivo alla crisi finanziaria è stato un ambiente positivo per molti gestori patrimoniali". Per Fink sono troppo pochi quelli che "hanno investito nell'innovazione per costruire la resilienza e stare al passo con le tendenze emergenti che stanno impattando il settore in pieno vigore oggi. Mentre il settore e il panorama degli investimenti continuano a cambiare, intendiamo essere all'avanguardia delle tendenze che plasmeranno la nostra capacità di crescere come azienda e di fornire ai nostri clienti il miglior set di risultati possibile".

"La nostra strategia a lungo termine", continua il numero uno di BlackRock, "è quella di investire nei motori primari che guidano la crescita del nostro gruppo oggi e nei prossimi anni: iShares, alternative illiquide e tecnologia, innovare nella creazione di alfa e, soprattutto, continuare ad essere leader come fornitore di tutto il portafoglio di prodotti per i clienti, rimanendo in anticipo sulle loro esigenze".

E ancora: "Stiamo investendo per creare un mercato e un'infrastruttura di trading più forte per tutti gli ETF, in modo da poter continuare a fornire qualità ai nostri clienti. E continuiamo ad espandere il modo in cui gli investitori utilizzano gli ETF per accedere all'esposizione critica e raggiungere i loro risultati. Siamo in una nuova era per la generazione alfa che richiede di andare oltre il vecchio standard: dobbiamo allineare gli incentivi, aumentare la trasparenza e innovare attraverso la tecnologia e la costruzione dei prodotti".

"I bassi rendimenti, la carenza di strumenti di lunga durata e la convinzione che l'alfa sia più raggiungibile nei mercati privati stanno spingendo la domanda di alternative illiquide da parte dei clienti, in particolare da parte di coloro che devono far fronte a passività di lunga durata. In un panorama (...) in cui la concorrenza si sta intensificando per le migliori offerte (e, di conseguenza, i rendimenti più elevati), stiamo facendo leva sulla nostra impronta globale e sulla nostra scala per ottenere investimenti della massima qualità per i clienti".



"La tecnologia", conclude Fink è sempre stata al centro dell'approccio agli investimenti di BlackRock, ma i nuovi progressi stanno approfondendo i modi in cui possiamo utilizzarla per aiutare i clienti e migliorare le nostre operazioni. La pandemia che stiamo vivendo mette in evidenza la fragilità del mondo globalizzato e il valore dei portafogli sostenibili. Abbiamo visto portafogli sostenibili fornire performance più forti rispetto ai portafogli tradizionali”.