Oltre 7 miliardi di euro in liquidità, la Pboc pensa alla ripresa

La People's Bank of China ha iniettato altri 20 miliardi di yuan (circa 2,82 miliardi di dollari) nel mercato attraverso operazioni di pronti contro termine a sette giorni ad un tasso di interesse del 2,2 per cento. Il pronto contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali attraverso un'offerta, con un accordo per rivenderli in futuro. Secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'istituto e ripresa da Adnkronos, l'obiettivo è mantenere la liquidità nel sistema bancario ad un livello ragionevolmente sufficiente.

La liquità extra per curare i mercati cinesi, duramente colpiti dalla pademia, raggiunge così quota 70 miliardi di yen. Risale infatti a ieri la prima immissione di ben 50 miliardi di yuan attraverso altri pronti contro termine a sette giorni. Parallelamente la Pboc ha disposto il taglio dei tassi di interesse di 20 punti base al 2,2% per abbassare i costi dei prestiti che ne deriveranno e per sostenere l'attività economica del paese.

Questi interventi di politica monetaria insieme al costante calo dei contagi degli ultimi giorni spinge in rialzo l'indice Pmi del settore manifatturiero cinese che, dopo due mesi di epidemia, a marzo balza a 52 punti dal profondo rosso di febbraio (35,7), in piena emergenza coronavirus.

I dati diffusi dal National Bureau of Statistics rivelano che il 96,6% delle grandi e medie imprese cinesi ha ripreso la produzione, con un aumento di 17,7 punti percentuali rispetto a un mese fa.

L'indicatore relativo alla produzione è passato da 26,3 punti del mese precedente a 54,1, anche se, chiarisce l'istituto, la ripresa dell'economia arriva solo quando il dato Pmi sale per almeno tre mesi consecutivi. Volano anche i dati sui nuovi ordini che si attestano a 52 a marzo, rispetto al dato di 29,3 a febbraio. Il Pmi composito di marzo della Cina è aumentato a 53 punti, rispetto al crollo a quota 24,1 punti a febbraio.

Attenzione, però, a pensare che il Covid-19 sia ormai soltanto un incubo lontano. Tutt'altro. A raffreddare gli animi ci pensano le previsioni della Banca mondiale sulla crescita della Cina per il resto del 2020. L'istituto guidato da David Robert Malpass (in foto), il successore di Jim Yong Kim, parla di "uno shock globale senza precedenti, che potrebbe arrestare la crescita e aumentare la povertà in tutta la regione" dell'Asia Pacifico, facendo scendere al 2,3% la crescita della Cina (pecentuale che scende all'1,7 nell'outlook di Morgan Stanley).

Il tracollo, secondo l'stituto mondiale rischia di riportare in povertà 11 milioni di persone nell'intera area geografica che la comprende. Un vero e proprio blocco dell'intera macchina economica di Pechino.

La stima è fatta da Aaditya Mattoo, capo economista della Banca mondiale per l'Asia orientale e il Pacifico presentando il rapporto dell'organizzazione che taglia drasticamente le stime formulate appena due mesi fa di un Pil cinese in aumento del 5,9 per cento quest'anno, valore che peraltro avrebbe rappresentato la peggiore performance dal 1990.

"Il contenimento della pandemia consentirebbe una ripresa, ma il rischio di stress finanziario duraturo è elevato anche oltre il 2020",ha avvertito la Banca mondiale. "I più vulnerabili sono i paesi che dipendono fortemente da commercio, turismo e materie prime, quelli fortemente indebitati e quelli che dipendono da flussi finanziari volatili".