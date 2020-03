"Piena operatività fin dall’inizio della crisi e prosecuzione dei progetti strategici avviati". L'aministratore delegato, Corrado Passera e il top management scrivono agli azionisti di Illimity per tranquillizzare l'assemblea generale sulla resistenza della banca online specilizzata in crediti bancari in sofferenza. Rassicurazioni dovute in questo momento in cui i dubbi di chi investe sono tanti davanti alla grave crisi sanitaria in corso da più di un mese in Italia come nel resto del Mondo.

Rassicurazioni arrivano anche sulla "solidità patrimoniale e finanziaria con Cet1 al 21% e 1,1 miliardi di euro liquidità secondo i dati aggiornati a 31 dicembre 2019. Passera fa poi una prima ricognizione sugli effetti sui diversi business della situazione di emergenza in atto, stimandone i possibili impatti a oggi prevedibili. Le questioni toccate sono tre.

La divisione Sme sta continuando a operare in tutti i suoi segmenti di mercato: Crossover e Acquisition Finance, Turnaround e Factoring. La Divisione è in contatto quotidiano con i suoi clienti per monitorarne l’andamento e per valutare eventuali interventi e ritiene che, ad oggi, il portafoglio crediti in essere non presenti segnali di particolare criticità; La divisione Distressed credit I&S prosegue nelle sue attività di investimento di gestione dei portafogli e di senior financing, sfruttando l'attuale minore presenza di concorrenti sul mercato in questo momento. L’avvio positivo degli incassi nei primi mesi dell’anno 2020, in miglioramento rispetto alla performance registrata nel 2019, potrà servire a mitigare gli impatti del rallentamento delle attività dei tribunali competenti sulle operazioni curate dalla banca; La divisione Direct banking non ha subito rallentamenti e i risultati confermano i trend di crescita registrati sino ad oggi: il numero di clienti di illimitybank.com è salito a 30.000 e l'istituto dichiara di essere vicino a raggiungere gli obiettivi di raccolta per l’intero 2020. A gennaio 2020 la banca diretta aveva raccolto 1,6 miliardi di euro di funding, di cui oltre il 70% a termine.

"Ci sarà sempre più bisogno di una banca come illimity in grado di sostenere progetti imprenditoriali di sviluppo e di ristrutturazione, valorizzare crediti anche in difficoltà e fornire a famiglie e imprese servizi avanzati di banca diretta", commenta Corrado Passera in una nota stampa che informa dell'invio della lettera agli azionisti. "Oggi più che mai, siamo pronti e adeguatamente strutturati per dare il nostro contributo al sostegno dell'economia, certi che il Paese saprà superare la difficile sfida che sta affrontando".