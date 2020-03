Per i mercarti la cosa più importante è il contenimento dei contagi

“Oltre alle misure fiscali già previste per offrire sostegno diretto ai più svantaggiati, inclusi famiglie, lavoratori e piccole imprese, la People's Bank of China, la Bank of Korea e la Monetary Authority di Singapore hanno comunicato ulteriori azioni per contribuire a rafforzare l'economia". Il commento di Amlan Roy, responsabile global macro policy research di State Street Global Advisors.

Oltre alle notizie positive in merito alla salute pubblica, è necessario che politica fiscale e monetaria siano coordinate. Medici e infermieri cinesi sono stati i primi ad esprimere frustrazione e a loro hanno fatto eco i colleghi in Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Se non vengono adottate azioni tangibili, l’annuncio di misure di sostegno non produce nessun effetto. I risultati di Corea, Cina, Singapore e Giappone dovrebbero farci comprendere la necessità di ridurre la seconda ondata di contagi. Con il petrolio ai minimi storici sul mercato dei future, gli spread elevati dei credit default swap e gli alti livelli di volatilità rilevati dagli indici Volatility Index (VIX) e MOVE, c'è ancora poca fiducia in un'inversione di tendenza, anche se forse potremmo presto vedere un cambio di rotta. Con il ribilanciamento di fine trimestre sarebbe opportuno puntare su alcuni settori specifici e assumersi rischi limitati”.