Banca d'Italia ha approvato il bilancio dell'esercizio 2019 con un attivo a quota 960 miliardi, in flessione di 8 miliardi rispetto all'anno precedente. A essersi ridotte sono state soprattutto le operazioni di rifinanziamento alle istituzioni creditizie; nel passivo è diminuito il saldo debitorio connesso con l'operatività di Target2. L'esercizio 2019 ha mostrato un risultato lordo, ovvero prima dell'accantonamento al fondo rischi generali e delle imposte, di 10.756 milioni, in significativo aumento rispetto agli 8.895 milioni del 2018.

Il fondo rischi generali, dedicato ai rischi derivanti dall'attività della banca, è stato alimentato con un accantonamento di 1.500 milioni, importo uguale a quello dell'esercizio precedente. L'obittivo dell'istituto è rafforzare gradualmente il suo stato patrimoniale, visto in particolare il rischio che comportano le attività legate ai programmi di acquisto dei titoli di politica monetaria, riavviati lo scorso novembre.

Le imposte di competenza dell'esercizio sono state di 1.009 milioni (rispetto ai 1.155 del 2018). L'utile netto cresce del 32% con 8.247 milioni rispetto ai 6.240 milioni del 2018. In base a questo risultato sono stati assegnati ai partecipanti dell'assemblea dividendi per 340 milioni, misura uguale a quella dello scorso anno.

L'erogazione degli utili effettiva è stata di 251 milioni, inferiore rispetto all'anno precedente, in quanto i dividendi relativi alle quote eccedenti il limite di detenzione del 3% del capitale (89 milioni) sono stati destinati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto, alla riserva ordinaria. È stata confermata l'attribuzione di 40 milioni alla speciale posta costituita nel bilancio 2016 per stabilizzare nel tempo l'ammontare degli utili netti corrisposti ai partecipanti nell'ambito della politica di distribuzione dei dividendi pro-tempore vigente. L'ammontare devoluto allo Stato è pari a 7.867 milioni.