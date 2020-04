Deutsche Bank Fa, due consulenti per Perugia e Taranto

Deutsche Bank Financial Advisors annuncia l’ingresso di Francesco Zugaroni e Alessandro Litrenta. Zugaroni (il primo in foto) ha iniziato la carriera di consulente finanziario nel 1994 in Finanza & Futuro Banca. Successivamente, dal 2001, ha fatto parte del network di Area Banca e poi, dal 2009, di Allianz Bank.

Con l'ingresso di Francesco Zugaroni, Dbfa rafforza la sua squadra in Umbria, dove la rete del gruppo Deutsche Bank è presente con un team di 26 cf. Francesco Zugaroni lavorerà a Perugia con il group manager Ermanno Pasquini, all’interno dell’area Centro e Sardegna guidata da Stefano Capanna.

L'altra new entry, Alessandro Litrenta (il secondo in foto), ha iniziato la professione nel 1992 e nelle varie esperienze ha ricoperto prevalentemente incarichi manageriali, gli ultimi in Banca Mps e nella rete di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. All’interno dell’area Sud, guidata da Flavio Sarcià, Litrenta opererà nella città di Taranto, collaborando con il group manager Giacomo Percoco (che ha raggiunto Dbfa a dicembre 2019) e rafforzando il team pugliese della rete, che conta 28 consulenti finanziari.

Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Francesco e Alessandro, due professionisti solidi e competenti, che, come tanti loro colleghi su tutto il territorio nazionale, hanno deciso di unirsi al nostro team”, commenta Silvio Ruggiu, head of advisory clients di di Deutsche Bank in Italia che ricorda anche: “Dbfa aderisce alla campagna #iorestoacasa".