I listini europei chiudono il peggiore trimestre degli ultimi 18 anni

Piazza Affari ancora in rosso stamattina insieme alle altre principali borse europee. Su Borsa Italiana nei primi minuti di scambi l'indice Ftse Mib ha segnato il -2,11% per poi passare a mezzogiorno a -1,34; Francoforte, -3,39%; Parigi, -3,11%. L'indice azionario londinese, Ftse 100, arretra del 3,63%. In Asia Tokyo ha archiviato la seduta con una perdita del 4,50%. Male anche Wall Street che ieri ha terminato le contrattazioni con il Dj in calo dell'1,84%.

Ieri le borse mondiali hanno chiuso il primo trimestre del nuovo anno. Tre mesi che saranno difficili da dimenticare dato che sono stati i peggiori dalla crisi del credito del 2008. Il record cresce se stringiamo il raggio alle piazze finanziarie europee, che hanno superato i minimi raggiunti nel 2002. Un record che ha spinto la Bce (e a cascata le autorità di vigilanza come Consob) a chiedere agli istituti di credito di rinviare dividendi e buyback. Raccomandazione che ha avuto ovviamente i suoi effetti sulle borse: su Piazza Affari i bancari vivono, infatti, forti flussi di vendita. Stringendo ancora di più il campo fino a Milano, l'indice azionario Ftse Mib ha chiuso il trimestre perdendo 28 punti percenutali. Il peggiore risultato dal lontano 1998.

Azzerati, quindi, i risultati del 2019 che segnavano un trend in crescita già dall'anno precente. Sembrano un ricordo lontano anche i dieci giorni positivi (il "mini rally", come lo definisce il Sole 24 Ore), vissuti da Milano insieme alle altre piazze continentali.