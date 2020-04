L'ipotesi dei Coronabond forse è già tramontata

Lo scetticismodi Paolo Gentioni nei giorni scorsi, oggi, appare quasi una predizione della piega che sta prendendo il dibattito su un'emissione di obbligazioni europee per fronteggiare la pandemia di Covid-19. Dopo aver espresso prudenza sulla sostenibilità dell'indebitamento continentale davanti a una mutualizzazione europea del debito (seppure garantita dalla Bei), il commissario europeo per l'economia è tornato due giorni fa è intervenuto di nuovo inquadrando il punto forte dell'opposizione di Paesi come Germania e Austria: "Senza condizioni sarà impossibile raggiungere un'intesa in Europa". Un realismo che è stato compreso anche dal ministro dell'Econmia e delle Finanza, Gualtieri, intervenuto con toni concilianti dopo alcuni duri scambi tra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte e l'Ue.

Le condizioni di cui parla Gentiloni, intorno alle quali i pro e i contro i Coronabond potrebbero trovare un'intesa, sono quelle relative all'uso delle risorse recuperate attraverso l'emissione dei titoli di debito. Al momento non sembra ci siano vincoli specifici della spesa agli scopi emergenziali; si tratterebbe, quindi, di andare a modificare procedure e regolamenti sulla base di una linea condivisa sia a Bruxelles che da Francoforte.

Un altro colpo all'idea di euro bond dedicati a questa fase, rilanciata prima dal premier italiano e poi condivisa da altri Paesi come la Spagna, è arrivato ieri da Klaus Regling, managing director del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Ossia il Fondo Salva Stati, organismo al centro del dibattito politico italiano da tempo. Per Conte (in foto con Ursula Von der Leyen) il Mes potrebbe fare da emittente dei Coronabond. “Gli stati membri dovrebbero presentarsi con del capitale o delle garanzie e con un emittente ad hoc", ha detto ancora Regling. “Non si possono fare obbligazioni dal nulla”.