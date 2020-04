MacPhee (Franklin T.): "I Coronabond? Una buona idea"

La volatilità impazzita di queste settimane, alimentata dalla pandemia di Covid-19, sta mettendo alla prova i mercati. In particolare l'obbligazionario. Le obbligazioni high yield hanno fatto registrare nel primo mese di emergenza sanitaria un calo negli Usa e in Europa di oltre i 10 punti percentuali anche sotto il meso della grave crisi del prezzo del petrolio. Ne abbiamo parlato con Rod MacPhee, cfa, vicepresidente, research analyst e portfolio manager di Franklin Templeton.

Per l'economia, vediamo alcune attività economiche come permanentemente perse, mentre la domanda in altre aree è solo repressa

La situazione sui mercati è radicalmente cambiata rispetto alla fine di gennaio. Come sono cambiate le vostre prospettive sul reddito fisso?

Riteniamo che l’obbligazionario in Europa sia ben posizionato per produrre rendimenti positivi per il resto dell'anno. Crediamo che ci sarà un po' più di volatilità in futuro, dato che il mercato è alle prese con preoccupazioni per l'aumento del numero di morti e infezioni negli Stati Uniti e la comprensione dei veri costi economici della pandemia di Covid-19. In questo contesto, abbiamo chiaramente espresso la nostra posizione sulla Bce affinché faccia tutto il possibile per garantire che i mercati continuino a funzionare.

Questo ci dà un certo conforto nel fatto che cercheranno attivamente di isolare parti del mercato da grandi cambiamenti di sentiment che potrebbero riportare a livelli di crisi di spread e rendimenti, in particolare per Italia e Spagna. La nostra visione per il mercato high yield è leggermente meno positiva. Vediamo aumenti dei tassi di insolvenza all'interno del mercato, anche se con il sostegno del governo questo potrebbe richiedere del tempo.

Guardando al dopo-epidemia, condividete l'idea di un rimbalzo dei mercati finanziari entro la fine di quest'anno o ritenete che la ripresa sarà più lenta, seguendo un modello a "U"? Quale sarebbe l'impatto sui titoli di Stato e delle società in base alla vostra opinione?

Al momento non è sicuro su come si evolverà il mercato (anche se questa settimana si è registrata una ripresa). Stiamo assistendo a vendite indiscriminate e entro la fine dell'anno mi aspetto un grado molto più ampio di comprensione di chi è stato il più colpito. Per l'economia, vediamo alcune attività economiche come permanentemente perse, mentre la domanda in altre aree è solo repressa. Su una prospettiva di più lungo periodo, vediamo un tasso di crescita più normalizzato, ma a partire da una base più bassa.

Per i titoli di stato, vediamo il sostegno di diverse banche centrali che aiuteranno il mercato a rimanere isolato dalle grandi spese fiscali in arrivo da molti governi. Allo stesso modo, nel breve termine crediamo che il supporto della Bce per le società investment grade abbia aiutato il mercato a ottenere conforto dal fatto che esiste un fornitore di liquidità. Ciò dovrebbe aiutare a sostenere il mercato dal diventare troppo irrazionale nei prossimi mesi.

L'Italia ha richiesto l'emissione di coronabond ed è stata seguita da paesi come Spagna e Francia. Contrario il Nord Europa, seguito, almeno per il momento, dai vertici della Bce. Qual è la sua opizione su queste obbligazioni di emergenza?

Pensiamo che siano una buona idea. Italia e Spagna in questo momento sono in prima linea nella lotta contro Covid-19. Le procedure, le regole e le linee guida che stanno mettendo in atto in Lombardia, ad esempio, stanno avendo un enorme tributo economico e personale sulla popolazione locale, ma il loro sacrificio sta aiutando a proteggere altre aree non solo dell'Italia, ma in tutta Europa.

Pertanto, sembra ragionevole che i paesi di tutta Europa contribuiscano a sostenere i più bisognosi. Le nazioni non colpite dovrebbero essere felici di fornire un po' di supporto fiscale per vedere la "prima linea" della guerra contro Covid-19 rimanere in Italia e Spagna, piuttosto che aspettare di trasferire il loro capitale prima di agire. È durante questo periodo che l'Europa può mostrare le sue vere ambizioni, riunirsi, unirsi e sostenersi a vicenda, o incorrere in rotture nella politica locale. Se i paesi non supportano un Coronabond o una qualche forma di condivisione degli oneri, possiamo vedere come ricondurre a domande sulla fattibilità del progetto europeo.